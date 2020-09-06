【山地悠遊人生@iM網欄】零碳排之旅　單車環台 （上）

要深刻體驗美麗的台灣，單車零碳排放，是最好的運輸工具， 單車環台這種身體力行的方式， 其實一點也不難，近年台灣觀光局提供「環島１號線」， 自行車環島指南，使單車環台更加容易！ 全台灣都有單車專線， 每個警局或休息站都提供單車打氣， 自動飲水機服務。

https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BB%8A%E7%92%B0%E5%B3%B6%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf

▲ 海岸線

▲ 稻田美景

很多朋友自己帶單車去台灣環島，但業餘愛好者，沒有單車，那怎麼辦呢？ 不用擔心，為讀者介紹兩個辦法，第一個在台灣租單車， 第二個是包車加上單車， 不使用的時候， 把單車架置在車頂上。

台灣最大的單車製造商捷安特 GIANT， 為了讓台灣人和遊客更容易完成單車環島的夢想，推出自行車和電動輔助自行車租用服務，車上配有前尾燈、行李馬鞍袋、鎖等等的配件， 不再需要煩惱器材！而且全台灣有27家分店提供租借服務。注意直營店每週四休息，不提供服務。

▲ 台灣最大的單車製造商捷安特 GIANT

怎麼租捷安特自行車呢?

租借方式：

https://www.giantcyclingworld.com/news.php?id=20476461

需於出發最少4周前打電話或email預約單車，預約需提供聯絡人全名、電話、EMAIL、租借天數、身高、人數。 單車分有大、中、小和加大型號。 環島租車更可甲地租乙地還車，例如高雄租車，在花蓮還車，預約前要確定取車的地點，無論是，台南，台中， 台北， 高雄，等地都可以。 若旅途中要變更還車地點，只需告知原租車門市，非常有彈性。 捷安特在收到預約通知約1周內回覆 email， 通知是否受理預約。收到確認預約的email後，於3日內繳付訂金，訂金最低金額為台幣1,500元。租單車環台更可提前一天取車。取車時需提供護照副本。環台一圈約9天，自行斟酌租借天數，若提早歸還車不退款。

租金計算：

自行車：1~3天內1500元台幣，第4天起每天200元台幣。

電動輔助自行車：1~3天內2500元台幣，第4天起每天500元台幣， 更可加租一顆電池和充電器, 每天200元。

隨車配件有前燈、尾燈、碼表、上管袋、貨架、後馬鞍袋、打氣筒、水壺架、鎖、工具組合。

▲ 租捷安特單車，車上配有前尾燈、鎖等，行李放在車兩邊的馬鞍袋！

環島１號線，長約939公里， 不含蘇花公路， 約10-12 天完成，每日騎 90至115 公里，約6 個小時。 以省道為主， 不容易迷路。 建議可由台北出發進行逆時針騎行，難度逐漸增加，頭幾天作為適應期，鍛鍊體能、累積騎乘技巧。單車環島的三大挑戰是， 第 1 個難關為屏東與台東交會處的壽卡爬坡，第 2 個難關為台東至玉里路段， 最後難關是北宜公路九彎十八拐。

▲ 單車環島的三大挑戰是， 第 1 個難關為屏東與台東交會處的壽卡爬坡

▲ 在壽卡驛站未單車打氣！

挑戰環台的第一個問題是：我夠體力嗎？ 其實最困難的因素是決心及毅力。 單車環台可依個人體能狀況及目地輕鬆來調整，體能好可加長每日騎程，體力普通或想欣賞台灣美景， 可適當延長天數。對於沒有運動習慣者，在出發前2 個月， 每週至少做 3 次最少30 分鐘的運動。

一人環島與團隊環島都有各自的樂趣，建議第 1 次要結伴環台，理想的人數是 2 至 8 人，人數過多難以掌控， 在旅行理念上不易達到共識，隊中最好有人擅長單車維修，有人對路線規劃較有概念。

住宿怎麼辦？ 台灣到處都是民宿及酒店，不建議把全部的路程全預訂好， 更不應該訂一些不能取消的方案。我的旅程中， 就因暴雨塌方，需要提前在花蓮還車。

▲ 因暴雨塌方，需要提前在花蓮還車。

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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