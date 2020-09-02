【源‧來自有機@iM網欄】從洗頭水開始了解化學成份(二) 起泡=潔淨？香料是什麼？防腐劑是好是壞？

上一篇同大家講解了洗頭水成份所謂的「無矽」代表什麼，「矽」又是什麼，今次會分享另外一些經常見到的化學成份，包括起泡劑、人造香料和防腐劑。

化學起泡劑

好多朋友講起清潔用品，不論是洗頭水、梘液、潔面乳，都會第一時間諗會唔會起泡、易唔易起泡，覺得要洗得乾淨就一定要起泡，起泡能力就等於清潔能力……這說法是真的嗎？要回答這個問題，便要知道是什麼令產品起泡？

坊間很多護膚品、個人護理產品除了第一個成份、即含量最多的「水份」，第二個成份便是化學起泡劑，統稱SLS。SLS全名為Sodium Lauryl Sulfate月桂基硫酸鈉，也有其他稱呼，例如Sodium Laurel Sulfate、Ammonium Laureth Sulfate (ALS)、Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES)。

SLS是一種化學清潔劑及表面活性劑，一種非常便宜的起泡劑，本來是用來清潔地板、洗車和機器等油脂的工業用途。作為一種表面活性劑，SLS的作用是降低產品中油和水成份之間的表面張力，是洗頭水和沐浴露最常用的表面活性劑，令產品產生泡沫、黏著皮膚和頭髮上的污垢和碎屑，沖洗時讓水把它們帶走。

即使你不知道它是甚麼或為甚麼要避免使用它，都可能聽說過它是護膚品和護髮產品成份中的「害群之馬」之一！SLS是一種強效的清潔劑，同時亦是差不多最具刺激性的表面活性劑之一，可以刺激眼睛和皮膚。研究發現，它會破壞皮膚的酸性表層（皮脂膜），而這表層是由人體天然油脂所形成的保護屏障。在頭髮護理產品上，SLS會對頭髮頭皮造成乾燥和損害，把保護頭髮頭皮的天然油脂都洗掉，就算產品中添加了護髮油成份，都不能抵償SLS所造成的傷害。要知道，這些傷害不會即時顯露，而是日積月累，逐步浮現。

現在已經有不少安全、天然的替代品，雖然天然有機產品不含化學起泡劑，但天然成份如椰子油、蓖麻油等，都可以作為表面活性劑，產生泡沫並清潔功效，既安全又不會傷害皮膚毛髮。

人造香料

另一個化學成份是「人造香料」Fragrance / Parfum，好多朋友選購護膚品、個人護理產品時，都會考慮香味，喜歡有香味的產品。大家是否知道這些香味其實是甚麼來的？

「人造香料」可能是幾千種不知名化學成份的混合物，超過95%成份其實是石化產品，它們可以在各種身體、頭髮護理和化妝品中找到，包括致癌物質、至敏原、呼吸刺激物、內分泌干擾物、神經毒性化學物質和環境毒物；這些人造香料會呈粉末或結晶狀，生產商需要加入溶劑才能將它溶解，DEP（鄰苯二甲酸二乙酯）是最普遍被使用的溶劑，已經有50多年歷史，研究發現DEP可能引起動物先天性缺陷。

人造香料與產品的實際功效並沒有關係，添加它們只為令消費者感覺良好，從而吸引大家購買。部份天然有機認證的產品也會帶有天然香氣，但只會使用天然有機的原材料，例如植物精油、花水和天然植物萃取等

防腐劑

為確保護膚品、化妝品、個人護理產品有一定的「保質期（Shelf Life）」，大部份生產商會在產品中添加防腐劑來延長產品壽命，也就是產品的有效期、未遭細菌感染的期間範圍。天然有機原料可以擔當防腐劑的角色，但坊間大部份生產商會選用複雜、合成而便宜的化學防腐劑。

不少國家政府部門，會對某些化學防腐劑在產品的濃度作出規管，但這些濃度只以日常單一產品計算；現實中，我們每日都會在身體上用上十幾種護膚品、個人護理產品，若果把全部產品中的化學防腐劑加起來，對我們的影響會日積月累，大家應該會有不同想法吧！

要留意有害化學防腐劑，好多都可能致癌、致敏或者影響身體某些部位。常見的化學防腐劑包括 Paraben、Methylchloroisothiazolinone （MCI）、Methylisothiazolinone (MIT)、Methylchloroisothiazolinone (CMIT)；其中Paraben羥基苯甲酸酯，相信可能與乳癌和對生殖器官的風險增加有關，歐盟在2012年已禁止使用，但美國食品和藥物管理局（FDA）仍未立法監管。

消費者明白了這些化學成份對我們可能造成的傷害，在購買產品前，建議先看看成份表，盡量避免選購。獲得有機認證的產品，因為認證嚴禁添加這些有害化學成份，也可以是消費者的安心之選。

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