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【港股追蹤】行業數據向好　長城吉利有好消息齊抽升

股樓投資 15:28 2020/08/31

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港股近期炒作內循環主題概念股，多隻內需股近期已先後抽升，其實尚有不少相關的受惠板塊亦蠢蠢欲動，汽車股便是其中之一。行業龍頭吉利汽車（00175）及長城汽車（02333）今日有好消息支持，股價分別抽升超過7%及10%。

中國汽車工業協會公布最新數字，顯示今年首七個月，內地汽車製造業累計實現利潤達2,514.5億元（人民幣，下同)，按年雖仍然下跌5.9%，但跌降幅比首6個月收窄14.8個百分點，反映行業有回暖跡象。

期內，汽車製造業完成營業收入達4.07萬億元，按年下跌4.4%，但跌幅同樣較上半年顯著收窄3.6個百分點。

個股方面，今年抽升的兩隻股份均有利好消息，據浙江證監司官網顯示，吉利汽車已完成全部上市輔導工作，並擇日將正式遞交科創板招股說明書。市場預計，吉利今次在科創板上市，籌集資金規模可達231.38億港元，亦將會是科創板首隻汽車股。

長城汽車上周五公布上半年業績，上半年收入359.3億元，按年下跌13.2%，純利則按年下跌24.5%，至11.46億元。集團投資者關係經理李紅強於記者會指出，雖然上半年受疫情影響，令汽車銷量有下降，但隨著新產品，新平台推出，認為可以促進公司銷量進一步提升。

他又指，今年下半年推出6款新車型，部份更搭配今年新推出的平台，而明年會有更多車款搭配新平台，相信有助提升售價，亦有助提升競爭力，故未有調整今年銷售106萬輛目標。

 

記者：葉志偉

 

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