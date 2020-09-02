【緣份到了@iM網欄】佛家經典愛情故事 《商人的四個老婆》

釋迦牟尼佛在一次法會上說了個故事：有個富商，娶了四個老婆。

第一個老婆伶俐可愛，整天陪伴在側，寸步不離；第二個老婆是搶來的，是個大美人；第三個老婆沉溺於生活瑣事，讓他過著安定的生活；第四個老婆工作勤奮，東奔西走，惟丈夫根本忘記了她的存在。

平日，商人一直很疼愛、重視前面三個老婆卻常常忽略了照顧第四個老婆。有一次，商人要出遠門，為免除長途旅行時的寂寞，商人將自己的想法告訴了四個老婆，希望能有一個老婆願意陪同他一起前往。

第一個老婆說：「你自己去吧！我才不陪你哩！」

第二個老婆說：「我是被你搶來的，本來就不甘心情願地當你的老婆，我才不去呢！」

第三個老婆說：「儘管我是你的老婆，可我不願受風餐露宿之苦，我最多送你到城郊！」

第四個老婆說：「既然我是你的老婆，無論你到哪裡，我都跟著你一起。」

於是，商人只有帶著被自己常常忽視的第四個老婆，開始了他遠行的旅程。

最後，釋迦牟尼說：各位，這個商人是誰呢？就是你們自己。

擁有四個妻子的丈夫，就是「人的意識」。

第一個妻子則是人的心，和我們形影相隨，生死不離。

它和我們的關係如此密切，但我們也容易忽略了它，反而全神貫注於虛幻的色身。

第二個妻子，是父母、妻兒、兄弟、親戚和朋友。

人活在世上，互相疼愛，彼此思念，難分難捨。死神當頭，也會哭哭啼啼，送到城外的墳墓。用不了多久，就會漸漸淡忘了這件事，重新投身於生活的奔波中。

第三個妻子，是人間的財富。

不論多麼辛苦儲存起來的財寶，死時都不能帶走一分一毫。

第四個妻子，是人的身體。

人類疼愛肉體，不遜於丈夫體貼第四個妻子的情形。但若大限來臨，生命終結，靈魂總會背負著現世的罪福，孤單寂寞地離去，而肉體轟然倒地，也沒有辦法陪著。

的確，現代人必須面對來自生活、事業、家庭、社交等不同的壓力，每天從早到晚忙忙碌碌，過著疲於奔命的生活，因此常常忽略自己的內心感受和精神需要。

然而我們就算有多忙，總不會忘記食美味的佳餚，用高級護膚品呵護自己的肌膚，可是卻忽略了心靈上的慰藉。在物質文明高度發達之後，精神生活的貧瘠的確是現代人的悲哀。

新冠肺炎疫情肆虐全球，經濟活動已受到重創，各行各業大受打擊，除了產生抗疫疲勞，同時憂心經濟壓力，未來的生活及工作等。那麼如何滋潤自己的心靈？有一個很好的方法，由個人的心口意三業做起，每個人的念頭開始改變，就好吸引力法則一樣，種下善因，善果自然成熟，煩惱也會轉化為菩提，世界也會變得更美好。

有專家提出了四個提升快樂的方法



提升【快樂第一式】：培養感恩的心

要提升快樂，可由寫「感恩日記」開始。只記下每天幾件值得感恩的事情，慢慢養成習慣，發現「感恩日記」能使快樂指數保持。常存感恩態度的人會更勇於面對挑戰，並會以更有創意的方式應對問題。感恩的並不一定要重大的事情，少至一些芝麻綠豆的事情，例如剛好追得上巴士、跟陌生人講一聲早晨等等都可以記下，並寫下一兩句自己的感受。

提升【快樂第二式】：學習斷捨離

要窺看一個人的內心世界，或者可以從這人的居住或工作環境略知一二。專家建議簡單在居住或工作環境擺放一些盆栽，已經可以舒緩精神緊張。時下流行「斷捨離」，正是讓我們整理執拾家中的無用物品，亦有以送贈給有需要的朋友或團體，既環保又能改善生活環境。

提升【快樂第三式】：五分鐘靜坐

神經學家在對僧侶進行研究之後發現，長年靜坐確實會促進左側前額葉皮質區生長，而快樂感正是由這塊大腦區域所掌管。我們並非要過著僧侶般的生活也能體驗這種正向提升，只要每天花五分鐘注意自己的呼吸，並且保持耐性，一旦發現意念開始游移，就慢慢把它拉回來就好。

靜坐需要練習，卻是提升快樂水平最有效的介入方式之一。

研究顯示，我們在靜坐數分鐘之後就能感到平靜與滿足，警覺性及同理心也會增強，研究甚至顯示，經常靜坐可以永久改變大腦迴路，提升快樂水平、紓解壓力並增進免疫功能。

提升【快樂第四式】：適量的運動

自疫情開始之後，部分打工仔需要在家工作，由於欠缺上班、下班的規律，不少人的工時都變得不固定，甚至變得更長。有專家表示，有部份人不習慣終日待在家中，作息反而變得不定時，日夜顛倒，令生理時鐘失調。除了要有充足的睡眠，我們亦需定時運動。運動時腦部會產生一種稱為胺多酚的「快樂賀爾蒙」，有助令我們更樂觀和愉快。

作者_旺秋簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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