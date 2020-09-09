【職場孖媽@iM網欄】開學了！　靈活變通迎接新學年

終於來到9月的開學日，這是當家長後的第一個正式學期，已收到兩歲班通知，除了9月1日帶小朋友返學外，其餘9月份時間，暫定以視像上堂。其實，很懷疑幼兒以視像授課的成效，因還未上課，暫未知道視像的內容，但平日課堂的互動、幼童的反應，是否視像可以處理？唯有期望疫情進一步受控，回復正常返學日子。

不能倚靠兩歲班，不少生活上的學習細節、甚至課外活動，就得加倍親力親為。撇開戒片這個難題，就算是教玩三輪單車，已經相當艱鉅。早前，興致勃勃的買了一架三輪單車，顏色鮮艷並配有卡通公仔，附有安全圍杆也有大人的推車扶手，以為兩小孩定會喜歡。怎料，他們太習慣家中的騎行車，轉玩三輪單車時，雙腳不懂踩動踏板，就算只叫他們把腳只放在踏板，我推，教了很久他們仍是很不習慣，最終，他們玩了一會就不感興趣，令人相當沮喪。

好幾天之後，他們似乎又對三輪單車重拾興趣，主動坐上試玩，不過，我今次沒有再教他們踏腳板，只從旁觀察，在安全情況下，任由他們自己探索如何控制行前轉彎、踏腳板而不卡著腳等，就這樣，他們反而玩了一個下午。

曾經看過一些有關兒童發展的書籍，說幼兒在不同的認知發展階段中，會有不同的行為模式，例如，在開始階段會用各種方式把玩物件，然後便開始把物件按形狀及大小分類、學會拼圖，也會玩扮演遊戲，及後更會對事物產生好奇心，變得喜愛思考和發問。

也有研究發現，幼兒的腦部發育存在所謂的敏感期 (Sensitive Period)，即腦細胞會因外界的刺激如探索事物，從而產生更多聯繫，並將大腦內的不同功能區如感官、情緒、動作、行為控制、邏輯思考、語言和記憶等，形成更強的聯繫網，為日後的認知發展，提供重要基礎。

或者，這段時間不能正常上學，唯有設計多點適合家居環境的活動，讓小朋友能有多些探索的機會，刺激腦部發展。這段日子，很多幼兒班都不能辦學，孖B之前的遊戲班導師，不少也因不用開班而轉型私人上門教學。我看過部份宣傳短片，由於導師都是專業的幼兒工作者，透過特定遊戲活動教學， 的確能協助幼童學習，加上是一對一的私人教授，效果更加明顯。或者，凡事總有兩面，雖然不能上課，只要靈活變通，總有另類學習途徑。

作者＿林玉兒 作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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