  • 27°C
香港時間 : 2020909日 (三) 09:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【職場孖媽@iM網欄】開學了！　靈活變通迎接新學年

名人薈萃 08:54 2020/09/09

分享：

 

終於來到9月的開學日，這是當家長後的第一個正式學期，已收到兩歲班通知，除了9月1日帶小朋友返學外，其餘9月份時間，暫定以視像上堂。其實，很懷疑幼兒以視像授課的成效，因還未上課，暫未知道視像的內容，但平日課堂的互動、幼童的反應，是否視像可以處理？唯有期望疫情進一步受控，回復正常返學日子。

不能倚靠兩歲班，不少生活上的學習細節、甚至課外活動，就得加倍親力親為。撇開戒片這個難題，就算是教玩三輪單車，已經相當艱鉅。早前，興致勃勃的買了一架三輪單車，顏色鮮艷並配有卡通公仔，附有安全圍杆也有大人的推車扶手，以為兩小孩定會喜歡。怎料，他們太習慣家中的騎行車，轉玩三輪單車時，雙腳不懂踩動踏板，就算只叫他們把腳只放在踏板，我推，教了很久他們仍是很不習慣，最終，他們玩了一會就不感興趣，令人相當沮喪。

好幾天之後，他們似乎又對三輪單車重拾興趣，主動坐上試玩，不過，我今次沒有再教他們踏腳板，只從旁觀察，在安全情況下，任由他們自己探索如何控制行前轉彎、踏腳板而不卡著腳等，就這樣，他們反而玩了一個下午。

曾經看過一些有關兒童發展的書籍，說幼兒在不同的認知發展階段中，會有不同的行為模式，例如，在開始階段會用各種方式把玩物件，然後便開始把物件按形狀及大小分類、學會拼圖，也會玩扮演遊戲，及後更會對事物產生好奇心，變得喜愛思考和發問。

也有研究發現，幼兒的腦部發育存在所謂的敏感期 (Sensitive Period)，即腦細胞會因外界的刺激如探索事物，從而產生更多聯繫，並將大腦內的不同功能區如感官、情緒、動作、行為控制、邏輯思考、語言和記憶等，形成更強的聯繫網，為日後的認知發展，提供重要基礎。

或者，這段時間不能正常上學，唯有設計多點適合家居環境的活動，讓小朋友能有多些探索的機會，刺激腦部發展。這段日子，很多幼兒班都不能辦學，孖B之前的遊戲班導師，不少也因不用開班而轉型私人上門教學。我看過部份宣傳短片，由於導師都是專業的幼兒工作者，透過特定遊戲活動教學， 的確能協助幼童學習，加上是一對一的私人教授，效果更加明顯。或者，凡事總有兩面，雖然不能上課，只要靈活變通，總有另類學習途徑。

 

作者＿林玉兒

作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

更多職場孖媽@林玉兒的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 職場孖媽

最新專欄文章 更多

【職場孖媽@iM網欄】停課不停學 電子產品非但無害，還有所禆益？
2020/08/11
【職場孖媽@iM網欄】停課不停學 電子產品非但無害，還有所禆益？
【職場孖媽@iM網欄】在家工作Vs 照顧孩子 小朋友遊戲大過天?
2020/07/29
【職場孖媽@iM網欄】在家工作Vs 照顧孩子 小朋友遊戲大過天?
【職場孖媽@iM網欄】 Shall we talk? 學懂體恤應對孩子反叛期
2020/07/15
【職場孖媽@iM網欄】 Shall we talk? 學懂體恤應對孩子反叛期

上一篇文章

【新股IPO】李氏大藥廠分拆眼科藥公司上市 集資15.5億元

下一篇文章

【美股戰報】美科技股再遭重創　納指三日累挫逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園