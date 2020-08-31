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【雙屏幕手機】LG Wing再有雙屏幕打機片段流出　或於今年秋季美國上市

科技 17:15 2020/08/31

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近日LG Wing再有影片展示雙屏幕玩賽車遊戲的優勢，並將其售價曝光，表示新機將在今年秋季於美國上市。

根據先前韓國媒體報導，LG Wing將搭載高通Snapdragon 700系列的5G處理器，而最獨特之處在於其雙屏幕顯示功能。近日再有影片展示雙屏幕玩賽車遊戲的優勢，並將其售價曝光，表示新機將在今年秋季於美國上市。

據早前外國網站Android Authority流傳的影片，LG Wing在使用汽車導航時，另一屏幕顯示音樂操控介面和來電時的情況，可見手機的主屏幕可以旋轉，令手機呈現「T」字形設計。而近日再有影片流出，今次則顯示出車廂內的乘客正透過LG Wing玩賽車遊戲。

【雙屏幕手機】LG Wings真機影片流出　破格旋轉屏幕設計

從影片可見，用戶將LG Wing手機橫向持握，形成「凸」字形的狀態，而主屏幕顯示賽車遊戲畫面，而上面方形的副屏幕則顯示遊戲中賽車的排名和路線，可見遊戲開發商已為LG Wing作針對性的改動，以配合手機雙屏幕的設計。

【IFA 2020】LG推PuriCare口罩空氣淨化器　下月消費電子展亮相

LG擬推「滑轉式」雙屏幕手機　目標下半年面世

此外，外國網站XDA Developers透露，LG Wing將會在今年秋季於美國上市，估計售價約1,000美元（約港幣7,750元）。

責任編輯：施雯雯

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