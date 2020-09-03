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【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】意大利芝士之王：真正的帕爾瑪芝士(Parmigiano-Reggiano)

名人薈萃 18:29 2020/09/03

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意大利芝士之王：真正的帕爾瑪芝士(Parmigiano-Reggiano)

提起巴馬臣芝士(Parmesan Cheese)，大家會認為它是意大利最有名的芝士，其實真正來自意大利的芝士之王應該是帕爾瑪芝士(Parmigiano-Reggiano)，兩者並不一樣。Parmigiano-Reggiano是意大利文，而Parmesan只是英文譯音，但卻被用到類似的芝士產品造成混淆。

 

破開帕爾瑪芝士的工具

 

帕爾瑪芝士是一種稻草色、易碎的硬質芝士，內部有含胺基酸的白色結晶，隨著熟成時間愈長，白色結晶數目會愈多。它的製作方式已經超過800年歷史，只有三種成分 – 生奶、凝乳酶及鹽。目前帕爾瑪芝士年產量大約370萬個芝士輪。每一個芝士輪有38公斤，要耗用550公升牛奶去製作。

利用傳統工具破開後的帕爾瑪芝士

 

帕爾瑪芝士 “Parmigiano-Reggiano” 這個名稱受到「原產地名稱保護」(DOP) 認證，無論生產、加工和製作都必須在指定地區內進行 - 帕爾瑪(Parma)、雷焦艾米利亞(Reggio Emilia)、摩德納(Modena)、曼托瓦(Mantua) 及博洛尼亞(Bologna)，並且必須符合嚴格的芝士製作規定，包括牛隻只能在指定地區內的農場飼養，而且要用新鮮青草、稻草及紫花苜蓿餵飼。製成芝士後，熟成一年便會進行測試，通過測試的芝士會被烙上 “DOP” 標記，認證成為正式帕爾瑪芝士。而在第二年熟成後會再進行第二次測試，大概有百分之十會挑選成特級芝士，被烙上 “PREMIUM” 或 “EXPORT” 標記，更會繼續熟成五至八年，價格可達一千五百歐元以上。

擁有專業資格的鑑定師會利用小錘子敲打芝士測試芝士品質

 

帕爾瑪芝士可以細分為五類：

  1. 帕爾瑪芝士(Parmigiano Reggiano)：最普遍一種
  2. 有機帕爾瑪芝士(Bio Parmigiano Reggiano)：使用有機牛奶製作，香港少部分商店有售
  3. 山區帕爾瑪芝士(Mountain Parmigiano Reggiano)：由該地區的山區農場飼養及製作，香港少部分商店有售
  4. 啡牛帕爾瑪芝士Parmigiano Reggiano (Vacche Brune)： 指定品種Bruna Italiana Cow的牛奶製作，非常罕有
  5. 紅牛帕爾瑪芝士(Parmigiano Reggiano Vacche Rosso)：指定品種Red Reggiana Cow的牛奶製作，非常罕有

此款是特級品質的山區帕爾瑪芝士，擁有 “EXPORT”及 “Mountain Parmigiano Reggiano” 標記

 

特別一提，紅牛帕爾瑪芝士由Red Reggiana Cow的牛奶製造，帶有熱帶菠蘿和強烈堅果的味道。紅牛是帕爾瑪芝士最早期的牛隻品種，牛奶質素高，利用紅牛奶製作的芝士營養含量特別豐富，適合老人家和小孩之餘，更適合運動員食用。另外，這款芝士的熟成反應會比較慢，所以熟成36個月以上的芝士最合適食用，牛奶中豐富的奧米加3及酪蛋白令芝士不會因為熟成時間長而變得乾燥。

 

由於這個品種每隻牛每日只可以提供20公升牛奶，只有普通品種牛的產量三分之二，所以被荷蘭乳牛 (Holstein) 逐漸取替，數目由1950年的25萬隻大幅下降，1986年只剩600隻。目前只少量農場仍然飼養紅牛，雖然數目回升至3000隻，但一年亦最多造出一萬五千個芝士輪，非常珍貴。

紅牛帕爾瑪芝士上會烙有Razza Reggiana圖案標記

 

我再提供一個小貼士，如果要買帕爾瑪芝士，除了一定要選有「原產地名稱保護」(DOP)標記外，帕爾瑪芝士外皮會清楚用點點畫滿 “Parmigiano-Reggiano”字樣。

真正的帕爾瑪芝士外皮會清楚用點點畫滿 “Parmigiano-Reggiano”字樣，包裝上會有紅黃色DOP認證

 

受2019冠狀病毒病影響，意大利有封城措施，阻礙了芝士製作，所以預計未來的帕爾瑪芝士產量會有所下降，價格亦有機會上升。在此之前，大家可以挑選一塊真正的意大利芝士之王試試，如果幸運遇到較罕有的種類，就更加不要錯過！
 

作者_Joey Hau侯浩言簡介：

荷蘭華僑，回流香港8年。嚮往荷蘭寫意生活之餘，更熱愛香港這個家的親切。近年全心投入芝士行列，並考獲歐洲認證芝士大師級證書資格，想將各款芝士的味道、歷史、禮儀、食物配搭和健康知識等等分享給大家，同遊芝味之旅。

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撰文 : Joey Hau侯浩言

欄名 : Cheese is a Lifestyle

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