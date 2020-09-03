【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】意大利芝士之王：真正的帕爾瑪芝士(Parmigiano-Reggiano)

▲ 意大利芝士之王：真正的帕爾瑪芝士(Parmigiano-Reggiano)

提起巴馬臣芝士(Parmesan Cheese)，大家會認為它是意大利最有名的芝士，其實真正來自意大利的芝士之王應該是帕爾瑪芝士(Parmigiano-Reggiano)，兩者並不一樣。Parmigiano-Reggiano是意大利文，而Parmesan只是英文譯音，但卻被用到類似的芝士產品造成混淆。

▲ 破開帕爾瑪芝士的工具

帕爾瑪芝士是一種稻草色、易碎的硬質芝士，內部有含胺基酸的白色結晶，隨著熟成時間愈長，白色結晶數目會愈多。它的製作方式已經超過800年歷史，只有三種成分 – 生奶、凝乳酶及鹽。目前帕爾瑪芝士年產量大約370萬個芝士輪。每一個芝士輪有38公斤，要耗用550公升牛奶去製作。

▲ 利用傳統工具破開後的帕爾瑪芝士

帕爾瑪芝士 “Parmigiano-Reggiano” 這個名稱受到「原產地名稱保護」(DOP) 認證，無論生產、加工和製作都必須在指定地區內進行 - 帕爾瑪(Parma)、雷焦艾米利亞(Reggio Emilia)、摩德納(Modena)、曼托瓦(Mantua) 及博洛尼亞(Bologna)，並且必須符合嚴格的芝士製作規定，包括牛隻只能在指定地區內的農場飼養，而且要用新鮮青草、稻草及紫花苜蓿餵飼。製成芝士後，熟成一年便會進行測試，通過測試的芝士會被烙上 “DOP” 標記，認證成為正式帕爾瑪芝士。而在第二年熟成後會再進行第二次測試，大概有百分之十會挑選成特級芝士，被烙上 “PREMIUM” 或 “EXPORT” 標記，更會繼續熟成五至八年，價格可達一千五百歐元以上。

▲ 擁有專業資格的鑑定師會利用小錘子敲打芝士測試芝士品質

帕爾瑪芝士可以細分為五類：

帕爾瑪芝士(Parmigiano Reggiano)：最普遍一種 有機帕爾瑪芝士(Bio Parmigiano Reggiano)：使用有機牛奶製作，香港少部分商店有售 山區帕爾瑪芝士(Mountain Parmigiano Reggiano)：由該地區的山區農場飼養及製作，香港少部分商店有售 啡牛帕爾瑪芝士Parmigiano Reggiano (Vacche Brune)： 指定品種Bruna Italiana Cow的牛奶製作，非常罕有 紅牛帕爾瑪芝士(Parmigiano Reggiano Vacche Rosso)：指定品種Red Reggiana Cow的牛奶製作，非常罕有

▲ 此款是特級品質的山區帕爾瑪芝士，擁有 “EXPORT”及 “Mountain Parmigiano Reggiano” 標記

特別一提，紅牛帕爾瑪芝士由Red Reggiana Cow的牛奶製造，帶有熱帶菠蘿和強烈堅果的味道。紅牛是帕爾瑪芝士最早期的牛隻品種，牛奶質素高，利用紅牛奶製作的芝士營養含量特別豐富，適合老人家和小孩之餘，更適合運動員食用。另外，這款芝士的熟成反應會比較慢，所以熟成36個月以上的芝士最合適食用，牛奶中豐富的奧米加3及酪蛋白令芝士不會因為熟成時間長而變得乾燥。

由於這個品種每隻牛每日只可以提供20公升牛奶，只有普通品種牛的產量三分之二，所以被荷蘭乳牛 (Holstein) 逐漸取替，數目由1950年的25萬隻大幅下降，1986年只剩600隻。目前只少量農場仍然飼養紅牛，雖然數目回升至3000隻，但一年亦最多造出一萬五千個芝士輪，非常珍貴。

▲ 紅牛帕爾瑪芝士上會烙有Razza Reggiana圖案標記

我再提供一個小貼士，如果要買帕爾瑪芝士，除了一定要選有「原產地名稱保護」(DOP)標記外，帕爾瑪芝士外皮會清楚用點點畫滿 “Parmigiano-Reggiano”字樣。

▲ 真正的帕爾瑪芝士外皮會清楚用點點畫滿 “Parmigiano-Reggiano”字樣，包裝上會有紅黃色DOP認證

受2019冠狀病毒病影響，意大利有封城措施，阻礙了芝士製作，所以預計未來的帕爾瑪芝士產量會有所下降，價格亦有機會上升。在此之前，大家可以挑選一塊真正的意大利芝士之王試試，如果幸運遇到較罕有的種類，就更加不要錯過！



作者_Joey Hau侯浩言簡介： 荷蘭華僑，回流香港8年。嚮往荷蘭寫意生活之餘，更熱愛香港這個家的親切。近年全心投入芝士行列，並考獲歐洲認證芝士大師級證書資格，想將各款芝士的味道、歷史、禮儀、食物配搭和健康知識等等分享給大家，同遊芝味之旅。

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