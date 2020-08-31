【MPF】積金易電子平台2022年落成　積金局或引入虛擬受託人　透過競爭助MPF減費

積金局最近一年積極構建強積金(MPF)中央電子平台「積金易」（eMPF），積金局副主席及行政總監羅盛梅受訪時表示，隨着積金易平台2022年落成，可望引入虛擬受託人（V-Trustee），令MPF的收費進一步降低。

積金易平台於去年12月招標，並已於今年4月底截標。羅盛梅透露，積金局現正行標書評審工作，按目標在今年下半年批出標書， 她表示收到的建議書皆「高質素」、「具有競爭力」， 而且「擁抱未來科技」 ，她有信心可委任有能力的營運商構建積金易平台。

羅盛梅留意到虛擬銀行及電子支付在香港愈來愈普及，故對推動MPF數碼化的信心大大增強。積金易平台2022年底啟用，她預期積金易平台會推動市場開放，有助競爭，行業百花齊放，其中一個構想是引入虛擬受託人（V-Trustee）。

這些虛擬受託人跟積金易平台連結，不需要再花太多資源到系統研發及維護，新MPF供應商進入市場的成本可望大減。她說透過引入市場競爭者，帶來更好價格、產品和服務質素，市場的透明度亦大大更加。此外，MPF計劃成員日後可透過積金易平台格價，透過平台貨比三家。

▲ 積金局行政總監羅盛梅 （葉卓偉 攝）

MPF制度於2000年12月實施，今年為強積金制度20周年。羅盛梅說，20年對MPF制度的發展只是「中途站」。過去20年，制度經歷了「由零至一」的起動階段，其後踏入中段的「改進期」， 推出了很多優化措施，令制度「精益求精」； 目前正進行制度實行以來最劃時代的改革， 令制度可以克服未來更重大的挑戰， 例如數碼化、低息投資環境和長壽帶來的風險。

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撰文：葉卓偉