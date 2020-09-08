【教育在綫@iM網欄】學生尋回學習主權 網上學習 加速中！

新冠疫情影響下，全港幼稚園、中小學新學年未能回校復課，各大學情況亦相若，開學後只採用網上授課直至另行通知。以網上教學形式迎來新學年，無論是對學校的教職員，或是學生、家長皆是一大挑戰。香港與全球同步，也走在「停課不停學」路上，尋找網上學習「如何學」的答案；各教育機構不斷探索和嘗試，希望給出一個「完美」網上學習案例或解決方案，為網上「如何學」找到一個屬於自已與學生的適切方案。

在嘗試的過程中，觸發了各地教育界不少關於教育與學習本質的思考：把教室課表搬到雲端，沒有老師或父母的在場監督，學生真的能認真學習？學習過程中的障礙，老師如何引導學生跨越？沒有同學在學校一起互動與連結，學生的情緒與社交能力從哪來？疫情對教育的挑戰，讓老師不再是單純的講課者，他們需具備創新的教學思維與課程設計；考驗學生的網上學習能力，也要求學生自主學習、管理時間和具備內在學習動機。

OECD教育和技能主席，PISA(國際學生能力評估)負責人Andreas Schleicher，接受專訪時指經過這次疫情，「學生對學習的個人化需求會提升，他可以選擇全世界最適合自己學習方式的老師」。網上學習方式會讓學生拿回自己學習的主權，更了解自己如何學習、喜好和需求。但自主學習不是與生俱來的，需要透過練習。很多人以為做好時間管理就是自主學習，其實那只是其中一部份。真正的自主學習(Self-Directed Learning，SDL)必須有四個關鍵階段：學生必須定義學習任務、設定學習目標和規劃、擬定學習策略、監控和反思。除了自學，學生還需要與同學彼此共學、互學，再加上老師的導學。

是次疫情帶給學校在學與教方面的一個機遇，教師可在過去半年網上學習的基礎上，進一步善用科技工具、設計出適當的教學，輔助學生自主學習，讓學生成為學會學習者及知識的主人。香港教學現場已經有許多老師投入「網上學習」的契機：教師資訊和科技能力急速提升、教師社群內相互分享網上學與教心得和教材、坊間網上教學先行者挺身而出分享經驗，甚至免費提供網上學習配件。雖然大家為的是當下疫情的停課，但也正是解決數位教育問題、拆除障礙、進行教育轉型的關鍵時刻。

作者_陳凱茵簡介： 蘇格拉底曾說：「教育不是灌輸，而是點燃火焰。」面對不可測的未來，教育也應與時俱進。學友社關心未來教育的創新與轉型，探討未來教育為開端，為本地教育點燃創新火種，為新世代找到新未來。

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