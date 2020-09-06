【好相‧快人一拍@iM網欄】善用角度構圖，手機都可以做打雀大師

上次前同大家分享左幾輯用點樣可以用手機簡單影靚人，今期轉一轉話題同大家分享用手機街拍既技巧。

今次就教大家點樣用一部普通手機都可以影到張靚雀相！其實萬變不離其宗，一張好既照片首先最重要係: 「主題突出」，其次就要配合構圖及其他技巧例如淺景深、倒影增加美感。大家都聽到一頭霧水，我只需利用兩張打雀既作品加以解釋就一目了然。

圖一及二是我在紐西蘭 Queenstown 出外景拍攝時拍攝的作品，圖中的海鷗及背景吸引了我的注意，我就利用自己手上的手機去把它拍下來。

圖一：

▲ 主題唔知係影雀定影景，變得唔湯唔水。

未學懂「主題突出」心得，拍完後就發現出事了！出事原因就係主題唔知係影雀定影景，所以就變得唔湯唔水。

圖二：

▲ 沒有了船／碼頭的雜亂，只是剩下天空，樹林及山脈作背景，把海鷗放在黃金比例的位置上就完成一幅好的作品。

當學懂「主題突出」,首先慢慢走近主角，再用 Zoom 3-5x 把主角 zoom 近及貼近欄杆，最後就是要從低一點角度去拍，就會發現改變自己的拍攝角度是如此重要！此刻沒有了船／碼頭的雜亂，只是剩下天空，樹林及山脈作背景，最後把海鷗放在黃金比例的位置上就完成一幅好的作品。

圖三：

▲ 等電梯時發現有隻麻雀，它站在不銹鋼的扶手上出現一個倒影及背後有一綫打斜的光影。

有一日剛剛等電梯時發現有隻麻雀，最吸引我不單是雀，發現更有趣的是它站在不銹鋼的扶手上出現一個倒影及背後有一綫打斜的光影。

圖四：

▲ 同樣地利用了黃金比例和倒影構圖，再加上 zoom 5x 或以上去把麻雀的神態完美捕捉！

同樣地利用了黃金比例和倒影構圖，再加上 zoom 5x 或以上去把麻雀的神態完美捕捉！

總括而言，記緊以下心法：突出主體（即是減省多餘雜景），再加上特別構圖元素（對稱／黃金比例／重複等等），手機也可以拍出專業級作品！



作者_Siu Ming簡介： SiuMing.Photo 創辦人兼首席攝影師，以一級榮譽畢業於香港理大設計系及於設計範疇工作超過十年的光景, 於 2006 年創辦了 SiuMing.Photo 全身投入婚禮婚紗攝影，曾為多位名人其中包括香港藝員宋熙年、陳智燊擔任婚紗攝影師。他現時為多個國際性婚禮攝影師協會會員，包括亞洲婚禮攝影師協會（精英會員) 、20位候選年度攝影師等，曾獲取多個國際性婚攝獎項。

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