【輪•流轉@iM網欄】 窩輪牛熊證報價要求嚴謹 (上) 詳解「主動報價」細則

香港衍生工具市場的交易規模冠絕全球，其中一個主要原因是本地金融市場一直受到非常嚴格的規管，令投資者得到充分保障，能夠放心積極參與買賣。為了進一步提高衍生產品的服務水平，促進市場長遠健康發展，港交所於2012年的《提高上市結構性產品市場監管的指引》中，引入「主動報價」機制，並沿用至今，這可說是目前環球金融市場上最嚴謹的規範，更多次被亞洲其他地區引用參考。《指引》由聯交所、證監會及結構性產品業界共同商議制定，當中的「主動報價」機制，發行商要為符合條件的衍生產品提供「主動報價」，從而更有效率地反映相關資產的價格變動。一直實行的「回應報價」配合後來引入的「主動報價」機制，從此成為香港窩輪牛熊證市場的重要基礎。今次先講解一下「主動報價」的細則。

「主動報價」助收窄買賣差價

《指引》詳列了「主動報價」的買賣差價標準。發行商為本地指數認股證提供的報價，買賣差價不應多於5個價位；而交投活躍正股的認股證，買賣差價不應多於10個價位；本地指數牛熊證方面，買賣差價不應多於10個價位；而交投活躍正股的牛熊證，買賣差價則不應多於15個價位。

至於哪些衍生產品才符合「主動報價」的條件，業界得出的共識是：

與交投活躍的資產掛鈎（包括本地指數；以及合資格發行牛熊證的股份，亦即市場上成交金額最高的股份）；

街貨量少於50%；

距離到期尚餘30日或以上；及

介乎20%價內及20%價外之間。

另外，港交所網站亦詳列了符合「主動報價」的衍生產品名單，方便投資者參考。

當然，在市況急劇波動時，發行商可能需要因應市況而調整報價參數，因而未必能夠持續提供「主動報價」，但整體來說，發行商須於交易日內九成以上的時間維持主動報價，即使偶有中斷，暫停時間也不得超過10分鐘。

業界與監管機構共同制定優質服務標準，目的是提升市場表現，保障投資者。這些原則並非約束性的承諾，即使發行商偶爾未能遵從也不會面臨處分。然而，聯交所在評估發行商是否適合發行結構性產品時，能否遵守業界準則將是考慮因素之一。事實上，投資者的眼睛是雪亮的，在競爭激烈的衍生產品市場上，只有能提供優質服務的發行商才會得到投資者持續的支持。

另外，投資者一直十分關注發行商是否為窩輪牛熊證提供足夠的買賣盤，故早於2002年便訂立了「回應報價」準則，以規範窩輪牛熊證的最基本流通量要求。下一星期，我們再詳談「回應報價」準則的細節。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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