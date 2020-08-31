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【新冠疫苗】FDA擬提前批疫苗惹爭議 否認受政治壓力

環球社會熱點 14:38 2020/08/31

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美國食品藥品監督管理局（FDA）局長表示，考慮在臨床試驗過程結束前就為相關疫苗開綠燈。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐，多款疫苗已進入第3階段試驗。面對美國累計確診人數突破600萬，美國食品藥品監督管理局（FDA）局長表示，考慮在臨床試驗過程結束前就為相關疫苗開綠燈。言論引來批評，被指或受特朗普政府的壓力所致，FDA已否認相關說法。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）周日（30日）接受外媒訪問表示，他準備在新冠疫苗完成最後一期臨床試驗前，給予緊急使用授權。他強調，這項決定只會在公共衛生緊急情況下，好處大於風險下進行。（“that the benefit outweighs the risk in a public health emergency”）

【新冠疫苗】病毒變種疫苗進展追不上？專家派定心丸

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有批評指，FDA此舉或受政治壓力所致。上週FDA曾引用總統特朗普錯誤的數據，誤導公眾關於血漿療法的功效，局長被迫道歉。

早前特朗普揚言在11月3日總統大選前會有疫苗面世，但有多個公共衛生專家表示，按目前進度無可能實現。現在FDA的緊急授權被指有配合特朗普選情之嫌，漢恩已否認相關指控，表明此舉是科學、醫學、數據決策，不是政治決定。

紐約哥倫比亞大學病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）博士表示，疫苗若無第三階段臨床試驗，提前批准使用會有潛在危險，亦會打擊公眾對疫苗及現有監管機制的信心。

【新冠疫苗】世衛牽頭推疫苗公平分配計劃 遭富國冷待

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責任編輯：葉芷樺

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