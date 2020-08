【新冠疫苗】FDA擬提前批疫苗惹爭議 否認受政治壓力

▲ 美國食品藥品監督管理局(FDA)局長表示,考慮在臨床試驗過程結束前就為相關疫苗開綠燈。

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情肆虐,多款疫苗已進入第3階段試驗。面對美國累計確診人數突破600萬,美國食品藥品監督管理局(FDA)局長表示,考慮在臨床試驗過程結束前就為相關疫苗開綠燈。言論引來批評,被指或受特朗普政府的壓力所致,FDA已否認相關說法。

FDA局長哈恩(Stephen Hahn)周日(30日)接受外媒訪問表示,他準備在新冠疫苗完成最後一期臨床試驗前,給予緊急使用授權。他強調,這項決定只會在公共衛生緊急情況下,好處大於風險下進行。(“that the benefit outweighs the risk in a public health emergency”)

有批評指,FDA此舉或受政治壓力所致。上週FDA曾引用總統特朗普錯誤的數據,誤導公眾關於血漿療法的功效,局長被迫道歉。

早前特朗普揚言在11月3日總統大選前會有疫苗面世,但有多個公共衛生專家表示,按目前進度無可能實現。現在FDA的緊急授權被指有配合特朗普選情之嫌,漢恩已否認相關指控,表明此舉是科學、醫學、數據決策,不是政治決定。

紐約哥倫比亞大學病毒學家拉斯穆森(Angela Rasmussen)博士表示,疫苗若無第三階段臨床試驗,提前批准使用會有潛在危險,亦會打擊公眾對疫苗及現有監管機制的信心。

