【美國疫情】麻省強制學生接種流感疫苗 數百人示威

▲ 美國馬薩諸塞州強制所有半歲以上學童接種流感疫苗，數百人周日聚集於該州議會大廈外示威。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國逼近600萬人確診。有專家更憂慮流感季將至，恐令美國疫情惡化。美國馬薩諸塞州（又稱麻省）早前強制所有半歲以上的學童，今年內必須接種流感疫苗。有數百人周日（30日）聚集於該州議會大廈外示威，抗議政府的新規定。

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該州州長貝克（Charlie Baker）於8月19日宣佈，要求該州半歲以上的學童，在今年12月31日前接種流感疫苗，如有醫學或宗教原因則可獲豁免。聲明指出，每年都有大量人感染流感，由於流感與新冠肺炎的症狀非常相似，注射流感疫苗有助保障民眾生命及保留醫療資源。

但部分民眾不滿州政府強制學童注射流感疫苗，明年一月才可返回校園。名為「No Mandatory Flu Shot MA and Oppose Overreach - Health Choice 4 Action MA」的組織發起周日的示威，約有數百人參與。該組織表示，馬薩諸塞州在自願接種疫苗的情況下，是全國流感疫苗接種率最高的州份。

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民眾於在馬薩諸塞州議會大廈前集會，部分家長更帶同子女參加。他們高舉「我的孩子我作主」（My child, my choice）等標語，不少人沒有戴口罩，也未有保持社交距離。

示威組織者愛德華茲（Candice Edwards）表示：

你不要威脅父母，告訴他們如孩子要接受教育，就必須去注射流感疫苗。我們不會遵守。 （You don’t coerce parents and tell them that their children in order to get an education that they have to go and get a flu shot. We will not comply.）

部分參與示威的家長指，他們並非反對注射疫苗，但認為應交由家長決定，政府強制所有學童注射疫苗才能上學，是不公平的做法。

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責任編輯：鄭錦玲