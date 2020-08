【美國疫情】麻省強制學生接種流感疫苗 數百人示威

新冠肺炎疫情全球大流行,美國逼近600萬人確診。有專家更憂慮流感季將至,恐令美國疫情惡化。美國馬薩諸塞州(又稱麻省)早前強制所有半歲以上的學童,今年內必須接種流感疫苗。有數百人周日(30日)聚集於該州議會大廈外示威,抗議政府的新規定。

該州州長貝克(Charlie Baker)於8月19日宣佈,要求該州半歲以上的學童,在今年12月31日前接種流感疫苗,如有醫學或宗教原因則可獲豁免。聲明指出,每年都有大量人感染流感,由於流感與新冠肺炎的症狀非常相似,注射流感疫苗有助保障民眾生命及保留醫療資源。

但部分民眾不滿州政府強制學童注射流感疫苗,明年一月才可返回校園。名為「No Mandatory Flu Shot MA and Oppose Overreach - Health Choice 4 Action MA」的組織發起周日的示威,約有數百人參與。該組織表示,馬薩諸塞州在自願接種疫苗的情況下,是全國流感疫苗接種率最高的州份。

民眾於在馬薩諸塞州議會大廈前集會,部分家長更帶同子女參加。他們高舉「我的孩子我作主」(My child, my choice)等標語,不少人沒有戴口罩,也未有保持社交距離。

示威組織者愛德華茲(Candice Edwards)表示:

你不要威脅父母,告訴他們如孩子要接受教育,就必須去注射流感疫苗。我們不會遵守。

(You don’t coerce parents and tell them that their children in order to get an education that they have to go and get a flu shot. We will not comply.)