【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期今起接受申請　料最快3周派發補貼（附申請連結）

▲ ，「保就業」計劃第二期今日起接受僱主及自僱人士申請，為期兩星期，首日上午申請反應熱烈。（資料圖片）

新冠肺炎疫持續，本港最新失業率達6.1%。港府推出一系列防疫抗疫基金，助各行業應對時艱。政府發言人今日（8月31日）表示，「保就業」計劃第二期今日起接受僱主及自僱人士申請，為期兩星期，首日上午申請反應熱烈。

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發言人指出，截至今日中午12時，收到超過21,000名僱主及約700名自僱人士的申請，將迅速處理所有申請，預計大部分合資格而又能提供正確資料的僱主，可在提出申請後三至四星期獲發放工資補貼。

合資格的僱主和自僱人士可於9月13日（星期日）晚上11時59分前，透過「保就業」計劃網頁，提交第二期工資補貼的申請。

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3服務處 助中小企填寫網上申請

中小企申請者不一定擅於遞交網上申請，如需協助填寫網上申請，可在申請期內致電「保就業」計劃熱線，預約幫助，3個服務處分別位於北角、觀塘和荃灣。

3個服務處的服務時間：

8月31至9月9日：上午9時至下午6時

9月10日至9月12日：上午9時至下午8時

9月13日：上午9時至下午10時

至於「保就業」計劃熱線及服務處在申請期結束後，仍會維持查詢服務，服務時間為星期一至星期五，上午9時至下午6時。

責任編輯：馬意文