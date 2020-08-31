【安倍辭職】鷹派石破茂首相大熱 支持率34%大幅領先

日本首相安倍晉三上周五（28日）因健康理由，宣布辭去首相職位。安倍與美國總統特朗普交代事件，強調強化美日聯盟不變。另外，民調顯示，前防衛大臣、屬鷹派的石破茂是下任首相人選的大熱門，支持率達34%，大幅拋離第2名的內閣官房長官菅義偉20個百分點。

安倍向特朗普（Donald Trump）傳達因潰瘍性結腸炎復發，而辭去首相職務的消息，表明下任首相將加強美日聯盟。兩人通話約30分鐘。

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共同社民調顯示，石破茂支持率高達34.3%，大幅拋離第2名、有「令和大叔」之稱的的內閣官房長官菅義偉20個百分點。這意味石破茂在2年後的民望仍然高企，他在2018年選舉與安倍角逐時，已獲不少地方選民支持。

第3名是防衛大臣河野太郎，支持度為13.6%。早前被視為下任首相熱明人選的環境大臣小泉進次郎和前外相岸田文雄，支持度僅得10.1%和7.5%。

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共同社在過去2日，以電話訪問了超過1000人。25.7%受訪者最希望下任首相擁有「領導能力」，其次是「向國民說明政策的能力」。73%的人認為，新內閣最優先解決的議題是「新冠對策」，其次是「經濟形勢和就業」。

在政黨支持度方面，自民黨錄得45.8%、立憲民主黨為10.2%，第三是日本維新會5.4%；表示「無支持政黨」的受訪者有24.8%。

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▲ 民調顯示，前防衛大臣石破茂（右）是下任首相人選的大熱門。

責任編輯：鄧燕君