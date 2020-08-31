【保就業】香港寬頻將工資補貼　全數給予3500名香港員工

港府「保就業」計劃秘書處已大致完成審批及發放第一期補貼。香港寬頻集團今天宣布，已將從「保就業」計劃第一期工資補貼，全數發放予約3,500名香港人才(員工)，同時集團不會扣減人才現行薪金，以及遵守有關資助條款規定保留人手。

【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃 中小企申請8項須知

【保就業計劃】廠商會建議延長資助期限 支援製造和進出口貿易業

香港寬頻表示，當收取政府在未來數月發放的第二期工資補貼後，也會把全數撥款給予人才。同時，為了在業務所至地區實踐集團的核心目標，集團已把從新加坡、馬來西亞、中國內地及澳門政府所得的不同業務資助額，以一次性補助方式給予當地超過2,500名人才，每人可獲的補助金額折合約3,000至25,000港元不等。



該公司由今年2月起，先後推出多項逆境同行援助措施，包括豁免住宅固網服務及企業方案客戶1個月服務月費、為企業客戶提供免費遙距辦公室方案、為10,000戶有經濟困難家庭提供兩年免費寬頻服務、為長者及殘疾人士院舍提供免費智能手機連流動數據服務，以及為100名大學畢業生提供三個月工作及師友計劃等。

保就業計劃第二期 跟第一期有何不同？了解請按【下一頁】

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯:蘇穎琪