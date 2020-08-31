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【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課

即市財經 15:45 2020/08/31

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中小學一、五、六年級及幼稚園高班K3將於9月23日復課，其他班級將於9月29日復課。（林宇翔攝）

本港疫情似有改善跡象，新增確診人數明顯較7月中時回落，政府上周五起放寬限聚令及晚市堂食至9時，消息指，今日（31日）新增約9宗確診個案，單日新增宗數再次回落至單位數。教育局局長楊潤雄公布，政府宣布9月23日起復課，幼稚園高班（K3）、小一、小五、小六，中一、中五及中六優先復課；其他班級將於9月29日復課，全為半日班。

楊潤雄表示，復課分兩階段安排是考慮到高年級學生自理能力較高，同時要準備考試，至於小一及中一在首階段復課，是為了讓學生適應新學習規律。他續指，疫情有機會反覆，學校未來仍可能要採取網上授課或半日上課。

楊潤雄稱，學校可於9月16日起考慮讓部分學生回校，但人數不應多於全校學生的六分之一。（林宇翔攝）

學校可於9月16日讓六分一學生回校

對於要準備公開試的學生要追回學習進度，楊潤雄稱，學校可於9月16日起考慮讓部分學生回校，安排如中學補課、新生適應、迎新等活動，但人數不應多於全校學生的六分之一，同時需要實施防疫措施。

跨境學童安排方面，楊潤雄稱正積極與內地商討中，將優先處理中四至中六學生，學校會支援學生在家學習。
 

相關文章：【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩

 

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編輯：陳韻妍

疫情 經濟 教育局 楊潤雄 限聚令 新冠肺炎疫情

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