【螞蟻IPO】科網狂潮下　螞蟻集團估值平定貴？（上集）

阿里巴巴 （09988） 股價又破頂，市場都密切關注阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）最新動向。螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）在香港、上海已遞交上市申請，首次公開收入、盈利和業務等資料。

根據螞蟻集團招股書披露，在2017至2019年，集團營業收入分別為653.96億元（人民幣，下同）、857.22億元、1206.18億元；凈利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元。即使今年上半年全球經濟受到疫情衝擊，螞蟻集團上半年營收仍能達至725.28億元，凈利潤219.23億元，超過過去2年的盈利總和。若單純看收入和盈利增長，螞蟻集團表現確是令人眼前一亮。

歷史市盈率64倍

早前外媒披露螞蟻集團擬以2,250億美元估值上市，若去年經調整溢利計，有關估值相當於歷史市盈率64倍。在科網狂潮下，如美團 （03690） 市盈率去到幾百倍，驟看下，螞蟻集團估值約64倍，似乎叫「好抵」。

未下結論前，不妨看其兩大主要業務。港人對螞蟻集團較為熟悉的應該是支付寶（Alipay）。顧名思議，螞蟻集團以支付業務為主，在招股書中可看「數字支付與商家服務」，截至6月30止6個月，收入達260億元，佔總收入比例35.9%。

支付寶服務超過10億用戶，超過8,000萬商家，月度活躍用戶則由2017年12月的4.99億名，增加至今年6月底的7.11億名。集團總支付交易規模由2017年的68.5萬億元，增加至今年6月底的118萬億元。看大數，好似增長好勁，惟若再細看下，數字支付總支付交易規模，截至2020年6月30日止，118萬億元僅較去年同期為111萬億元，按年增幅約6.3%。由此看見，其實螞蟻集團過去4年的支付業務，近年增長速度顯然放緩。

應關注每股盈利增幅

故市場推算歷史市盈率為64倍，叫平定貴呢？歷史市盈率以過去數據得出，投資市場則看前景和預期為主。或者從市盈率（PE）計算公式計一計。PE = Price/Earnings，即股價除以每股盈利。但今次看前景的話，則應以每股盈利增幅去看，即坊間不少講螞蟻集團盈利按年大增，其實這些都是過去歷史數據。

記得5年前，在上海一些小餐館食晚飯，與內地友人相聚，本打算到櫃枱「埋單」請食飯，但原來友人一早已經用電話「埋單」，連想用現金結帳的機會也沒有。在這些日常生活例子中，可見內地電子支付滲透率是十分高，相信目前除了大城市，二三綫城市也以電子支付為主，內地有句說話「無手機生存唔到」。

市場數據顯示，支付寶（Alipay）和騰訊 （00700） 旗下財付通（包括WeChat Pay 微信支付和手機QQ錢包）的兩大手機支付巨頭，在內地的共同滲透率已逾94%。即換句話說，電子支付在內地市場已接近飽和。無錯，過去10年期間，內地興起電子支付，螞蟻集團把握當中機遇，盈利和收入增長龐大，由獨角獸已經變成巨無霸，但展望將來，除非螞蟻集團能夠開拓其他市場，否則內地電子支付市場可能只餘下農村可以開發，試問盈利增長如何保持年年4至5成增幅？否則，若真的以64倍上市，似乎唔算叫平。讀者真的信馬雲會平賣螞蟻集團嗎？

下集再拆解業務詳情和估值（不斷更新）

【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？

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編輯：江麗琦