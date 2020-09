【智取英文@iM網欄】新學年開學了!　DSE超強攻略

DSE卷有四part,卷一為reading,卷二writing,卷三listening,卷四是speaking。今天筆者會一次過將四分卷的重點技巧,想考好DSE英文記住繼續看下去啊。

卷一的基本流程有4個,分別是:

1 閱讀Title / Subtitle,找出主題和作者觀點,特別留意adj.

2 詳細閱讀P1-P3和最尾1段。

3 閱讀每段標題句(TS) 和總結句 (CS),找尋段旨和答案。

4 閱讀全文

同學們閱讀時要記住這4個流程。

卷1比較常出的有比較題 ,這種題目的攻略有三個:

1 找出滿足最多要求的最佳選擇

2 盡量從文章找答案,難的題目要自己分析答案

3 必需用完整句子,留心Grammar

Example :

Q: Can board games compete with computer games? Give one reason to support each point of view. (2012)

A: Yes, board games are more interactive and you can

play with a group of friends.

第二類比較常出的是給原因、解釋題,攻略有四個:

1 比較文章和題目,找出重覆的關鍵字,在附近

的行數找答案,留意分數,例如2分2個重點

2 留意標題句和總結句

3 留意reason, why, because, due to, with, to, through, by, which, so字眼

4 留意序數詞(first, second, last.)和連接詞 (and, besides, moreover, also, even, not just … but to, not only … but, then)

卷二的writing比較依賴在同學仔的基本功,grammar skills等等,如果底子不好的同學繼續要找Spencer sir先打好grammar底子不然writing會被扣很多分的。除了基本功,若用些較複雜的字詞亦可以有助加分。比如說用crucial (adj.) /vital (adj.)代替 important (adj.);用 neglect (v.)/disregard (v.) 代替ignore (v.)等等,有補開Spencer Sir的同學仔可以參考他完整的vocab list筆記。若然一時三刻真的不能這麼快打好grammar的底子,也背不了這麼多詞語,那麼一定要背好一些sentence structures,因為這些是最最最加分最能令marker刮目相看的。

Inversion - 倒裝句:

作用1: 表示並列關係

1. Not only …also (不但…而且)

Example: Not only does China manufacture goods, it also produces many prominent athletes.

作用2: 表示否定

1. Seldom … (甚少)

Example: Seldom do Hong Kong students read books in their leisure time.

3. Hardly…(幾乎不能)

Example: Hardly can students develop their creativity in HK.

卷三是listening,除了多點聽Spencer sir介紹過的podcast看美劇採取immersive leaning之外其實還是有points攻略的。

A- 留意老師或上司的指引信件:

1 先留意指引的各部分是屬於哪一個Task

2 再留意每個Task要在Data File的哪一部分找資料,然後在相關部分打記號,不同部分可用不同顏色的筆劃分,方便識別。應該將整個Data File睇完,才開始做Tasks

3 然後留意每個Task要寫的內容、格式等,再在Data File找重複或同義關鍵字留意每個Task的寫作目的和語氣

4 指引頁也有內容重點

B- 長及短的段落

1 段落長:先在整項資料 的頭尾和每一段的頭尾找尋重點,留意標題句

2 段落短: 整段大多數內容都是重點

C- 組織/公司:

1 留意文件開頭的組織介紹,往往有內容重點,包括組織名稱、地址、電話號碼和網頁

如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,DSE英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊,亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多智取英文的文章請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!