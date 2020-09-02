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【HKTVmall】港視再升1成本周以來飈4成　王維基擬售網售平台軟件系統（第二版）

即市財經 09:54 2020/09/02

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港視上半年成功扭虧為盈。

經營HKTVmall的香港電視 （01137） 連續3日飈高，今早再飈一成，突破13元，現升10.5%﹐報13.3元，盤中高見13.3元，成交額1.2億元。

港視行政總裁王維基周日在社交媒體發文，重申有意出售網售平台軟件系統。港視股價在周一、周二已急漲。以周五收市價9.52元計，港視至今升幅達37.8%。

港視上半年成功扭虧為盈，王維基稱正研究「走出香港」，未來6個月會在海外成立2至3間公司，推廣及介紹HKTVmall整套系統及解決方案，幫助客戶設立網上商場，開拓另類海外市場。

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編輯：吳敏芳

軟件 王維基 香港電視（01137） HKTV

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