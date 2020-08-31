【懶人包】「感染風險通知程式」陸續面世　一文看清運作原理與開發情況

▲ 香港人可使用的感染風險通知程式，預計最快於9月面世。

為協助防疫，香港的「感染風險通知App」可望快將推出市面，港府正開發「感染風險通知程式」，讓市民記錄到訪的餐廳、安老院等場所的時間，並可在該場所有確診個案時獲得通知。與此同時，浸大亦於今日（8月31日）宣布推出病毒風險警示系統。有關手機應用的運作情況為何，而預計成效又有多大？

手機程式運作原理為何？

港府擬推的「感染風險通知App」，與浸大團隊開發的版本，運作形式類似。當市民下載應用程式後，掃描張貼於各場所如的士、安老院、餐廳的QR Code（二維碼），便會自動記錄用戶行蹤於個人手機。而當中如有場所證實有確診個案曾前往，程式會通知用戶，用戶可以自行決定是否自我隔離或做檢測。

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目前開發情況？

港府於8月中透露為有關程式招標，其後政府資訊科技總監辦公室發言人向傳媒證實，已向本地網企創奇思（Cherrypicks）批出合約，開發費用為55萬元，承辦商會於9月完成開發，政府會再檢視方案可行性及效益。另外，創奇思之前客戶包括滙豐、恒生、中銀等多間大型銀行，亦曾為多個公營機構開發應用程式。

浸會大學科研團隊亦宣布研發了新冠病毒風險警示系統，預計於新學期開始試行，運作原理與港府的通知程式相約。

App儲存個人資訊有否私隱問題？

創科局局長薛永恒強調，整個工具為自願參與，沒有中央紀錄。而香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本地傳媒訪問時曾稱，並認為除非該系統結合其他科技及健康碼措施，否則私隱並非很大顧慮。

至於浸大開發團隊亦指，系統是採用分散式的設計，資料都只存在個人的手機中，系統不會收集任何個人資料及位置數據，校方亦無中央儲存和運算，且數據會加密，強調個人私隱可得到妥善的保護。

預計成效？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑曾稱，系統的成效要視乎有多少人安裝和使用，以及餐廳和商場是否張貼二維碼。而呼吸系統專科醫生梁子超早前亦指，如要求市民下載一個應用程式，到訪商場食肆又需掃描QR Code，「按以往經驗，每要求用家做多一個步驟，參與度就會下降」，質疑屆時有關程式的市民參與性；認為只可作輔助工具，不抱太多期望。

責任編輯：周俊霖