【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 即市財經 14:27 2020/08/31 分享： 小米 （01810） 股價愈升愈有，日前重上17元招股價後，上周五終於升破頂創上市新。小米受惠市場資金追捧，加上破頂後無「蟹貨」積壓，料升勢將持續，有望重演美團 （03690） 股價狂升的故事。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 2020/08/28 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 2020/08/26 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 2020/08/25 【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 2020/08/24 【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享） 2020/08/21 【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享） 小米集團－W（01810） 南方恒生科技（03033） 同股不同權 恒生科技指數 ETF 香港股票 京東集團—SW（09618） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入