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【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享）

即市財經 14:27 2020/08/31

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小米 （01810） 股價愈升愈有，日前重上17元招股價後，上周五終於升破頂創上市新。小米受惠市場資金追捧，加上破頂後無「蟹貨」積壓，料升勢將持續，有望重演美團 （03690） 股價狂升的故事。

...

欄名 : 交易講場

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