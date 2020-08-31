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【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享）

環球政治 14:01 2020/08/31

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日本首相安倍晉三上周突然因為健康原因請辭，執政自民黨將舉行黨總裁選舉，決定下任首相人選，再次引發自民黨內群雄較勁。被視為「友中」（對中國友好）的前幹事長石破茂，縱在民調高踞首位，可惜這並非贏出自民黨總裁、坐上日本首相寶座的關鍵。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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