【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 環球政治 14:01 2020/08/31 分享： 日本首相安倍晉三上周突然因為健康原因請辭，執政自民黨將舉行黨總裁選舉，決定下任首相人選，再次引發自民黨內群雄較勁。被視為「友中」（對中國友好）的前幹事長石破茂，縱在民調高踞首位，可惜這並非贏出自民黨總裁、坐上日本首相寶座的關鍵。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 【安倍辭職】日媒：菅義偉決定參選日本自民黨總裁 2020/08/30 【安倍辭職】日媒：菅義偉決定參選日本自民黨總裁 【安倍辭職】8年任期有功有過 東京人對安倍晉三褒貶不一 2020/08/28 【安倍辭職】8年任期有功有過 東京人對安倍晉三褒貶不一 【安倍辭職】日本史上在任最久的首相 任內政績回顧 2020/08/28 【安倍辭職】日本史上在任最久的首相 任內政績回顧 【安倍辭職】安倍晉三宣布辭任日本首相 2020/08/28 【安倍辭職】安倍晉三宣布辭任日本首相 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 2020/08/27 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 選舉 菅義偉 安倍晉三 麻生太郎 日本 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入