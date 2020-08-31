【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵

日本首相安倍晉三上周突然因為健康原因請辭，執政自民黨將舉行黨總裁選舉，決定下任首相人選，再次引發自民黨內群雄較勁。被視為「友中」（對中國友好）的前幹事長石破茂，縱在民調高踞首位，可惜這並非贏出自民黨總裁、坐上日本首相寶座的關鍵。

石破茂民望高，卻非黨總裁選舉關鍵

選舉靠黨內議員投票，派系影響力大

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▲ 石破茂

自民黨尋求盡快選出新一任黨總裁，接替安倍晉三成為首相。綜合日本傳媒報道，自民黨預定9月8日（下周二）發布正式的選舉公告，14日投選黨總裁。

目前有意問鼎黨總裁的人選，除了石破茂，還有黨政務調查會長岸田文雄，如今再傳消息，安倍內閣長期執政的重臣—內閣官房長官菅義偉，也將在9月1日正式宣布競逐，成為三強角逐的局面。

三人同為自民黨內的要員，石破茂曾經擔任黨內三巨頭「黨三役」之一的幹事長，岸田文雄現職的政調會長也是「黨三役」一員，菅義偉雖然只短暫擔任代理幹事長，但他是安倍長期執政的其中一名關鍵人物，且是史上任期最長的官房長官，也極具影響力。

共同社在剛過去周末進行的電話民調顯示，最多受訪者支持出任首相的人選是石破茂，比例為34.3%；菅義偉居次，為14.3%；防相河野太郎和環境相小泉進次郎分別為13.6%和10.1%；岸田文雄僅得7.5%，屈居第5。無意見的受訪者則為15.1%。

不過，民調對於黨總裁選舉的指標作用有限，這源於黨總裁選舉方式並非全民直選。今次想要競逐黨總裁，參選人需要爭取20名自民黨國會議員提名推薦，再經由394名議員和全國47個都道府縣各3名代表（即141票）投選，在總數535票中取得過半數者勝（即268票或以上）。若無人過半數，則再對前兩名人選投票分勝負。

故此，相比全國民意，獲得黨內派系支持才是問鼎黨總裁的關鍵。

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▲ 菅義偉

自民黨目前分成7大派系，石破茂領導的水月會（又稱石破派）有20名議員，岸田文雄領導的宏池會（又稱岸田派）則有近50名議員，菅義偉則無派系。

但黨內最大的3個派系，要數安倍晉三的清和政策研究會（現會長為細田博之，又稱細田派）、副首相兼財相麻生太郎的志公會（又稱麻生派）和6屆眾議員竹下亘領導的平成研究會（竹下派）。細田派掌握的議員票約100張、其餘兩派則有約50多票。所以，這3大派系的取向才是黨總裁選舉的造王關鍵所在。

安倍晉三之前銳意提拔岸田文雄，後者曾是下任首相熱門人選，並獲委派負責4月派錢事宜，不料引發混亂，反導致民望下挫，如今支持度不足10%。但石破茂並不會是細田派的支持對象，也難望獲得麻生派力撐，故外界仍然把岸田文雄看高一線。

不過，隨著菅義偉的出選，或會令形勢大幅改變。正如上文所述，菅義偉是安倍晉三長期執政的關鍵人物，堪稱後者的左右手，假若細田派放棄民望低迷的岸田文雄，改為支持菅義偉也不足為奇。

再者，麻生派、竹下派、以至第5大派系的二階俊博派系，均對菅義偉參選給予正面反應，加上菅義偉本身獲得不少無派系議員支持，令他一舉躍升為黑馬。

在接下來兩星期內，倘若石破茂或岸田文雄無法說服黨內重要派系轉軚支持，黨總裁之位將有大機會落入菅義偉手中。

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▲ 岸田文雄

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