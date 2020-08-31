全民檢測計劃截至今午51萬人登記 11個檢測中心未來7天額滿

政府早前推出全民檢測計劃，希望在全民參與下，能更有效控制新冠肺炎疫情，而截至今日中午，普及社區檢測計畫有約51萬人登記預約。

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為儘量提升全民參與程度，政府在全港18區設立141個檢測中心，由經過相關醫護訓練的人員協助採集市民的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，再將樣本送去化驗

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根據網上預統系統現實，直至午時份，以下11個檢測中心的全部7天預約時間已額滿，包括將軍澳尚德社區會堂、將軍澳坑口體育館、大圍隆亨社區中心、沙田沙角社區會堂、馬鞍山恒安社區中心、馬鞍山體育館、秀茂坪社區會堂、油塘社區會堂、荃灣體育館、元朗鳳琴街體育館，以及東涌文東路體育館，還想參與全民檢測計劃的市民可以前往其他檢測中心，詳細資料可參閱政府網站。

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責任編輯：翁嘉陽