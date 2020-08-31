【小米股價】小米4日狂升三成　超越全線國際投行目標價

▲ 小米股價再創新高，4日狂升3成後，超越大部分投行所予目標價。

染藍小米集團 （01810） 上周三發布業績令市場滿意，並於本周五獲追蹤恒生指數基金追入，小米股價今早再破頂，一度高見24.3元，午後股價稍回落至24.05元，仍然較上交易日升6.9%，成交達55.2億元。小米短短4個交易日股價累升逾3成，一口氣超越所有大型國際投行所予目標價。

小米近期股價理想，投行趁上周季績調高小米估值，但小米升勢甚急，目前已超出大多數投行的最新目標價。據彭博數據資料，35家近3個月曾分析小米估值的投行中，平均所予目標價為22.3元，現時給予小米目標價高於現價的券商，僅有8家，清一色為中資券商：

券商 小米目標價（元） 天風國際 33.69 尚乘國際 30.5 中金 30 安信證券 26.86 太平洋證券 26 建銀國際 25.5 通海證券 25 八六證券研究 25

國際大型投行中，以大摩所予的24元目標價最高。

小米股價再發力，大行調升目標價也追不上？最新國際投行目標價和分析，可參考【下一頁】

小米染藍被動買入資金約55億 現價處超買

以恒指公司月中提供資料，小米在恒指權重約2.59%、國指權重為3.73%。

至7月底，與恒生指數和恒生中國企業指數掛鈎的交易所買賣產品（ETP）的資產管理分別約197億美元（約1527億港元）和54億美元（約419億港元），意味周五被動追入小米的資金約55.2億元，相當於小米近期半日成交額，買貨力未算龐大。

另外，小米最新14日平均相對強弱指數（RSI）達87.5，遠超70的技術超買水平。

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記者：麥德銘