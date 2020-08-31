  • 31°C
香港時間 : 2020831日 (一) 14:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小米股價】小米4日狂升三成　超越全線國際投行目標價

即市財經 13:37 2020/08/31

分享：

小米股價再創新高，4日狂升3成後，超越大部分投行所予目標價。

染藍小米集團 （01810） 上周三發布業績令市場滿意，並於本周五獲追蹤恒生指數基金追入，小米股價今早再破頂，一度高見24.3元，午後股價稍回落至24.05元，仍然較上交易日升6.9%，成交達55.2億元。小米短短4個交易日股價累升逾3成，一口氣超越所有大型國際投行所予目標價。

小米近期股價理想，投行趁上周季績調高小米估值，但小米升勢甚急，目前已超出大多數投行的最新目標價。據彭博數據資料，35家近3個月曾分析小米估值的投行中，平均所予目標價為22.3元，現時給予小米目標價高於現價的券商，僅有8家，清一色為中資券商：

券商 小米目標價（元）
天風國際 33.69
尚乘國際 30.5
中金 30
安信證券 26.86
太平洋證券 26
建銀國際 25.5
通海證券 25
八六證券研究 25

國際大型投行中，以大摩所予的24元目標價最高。

小米股價再發力，大行調升目標價也追不上？最新國際投行目標價和分析，可參考【下一頁

小米染藍被動買入資金約55億　現價處超買

以恒指公司月中提供資料，小米在恒指權重約2.59%、國指權重為3.73%。

至7月底，與恒生指數和恒生中國企業指數掛鈎的交易所買賣產品（ETP）的資產管理分別約197億美元（約1527億港元）和54億美元（約419億港元），意味周五被動追入小米的資金約55.2億元，相當於小米近期半日成交額，買貨力未算龐大。

另外，小米最新14日平均相對強弱指數（RSI）達87.5，遠超70的技術超買水平。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

阿里巴巴小米藥明生物入恒指　最新權重變化

【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空　信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）

【港股市況】恒生指數午後初段升逾200點　小米再升8%創新高（不斷更新）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘

香港股票 小米集團－W（01810） 恒生中國企業指數 恒生指數 小米

上一篇文章

【ETF中港互掛】港交所市值觸5000億　大摩：ETF互掛成中港兩地加強合作契機、港交所未見頂

下一篇文章

【旅遊寒冬】香港中旅：7至8月港酒店出租率逐步回升 「能做的生意盡量做」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【新股IPO】百勝中國9987擬周二招股入場費23636元　9月10日上市
【新股IPO】百勝中國9987擬周二招股入場費23636元　9月10日上市
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億