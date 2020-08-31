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【ETF中港互掛】港交所市值觸5000億　大摩：ETF互掛成中港兩地加強合作契機、港交所未見頂

即市財經 13:47 2020/08/31

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摩根士丹利估計，由於初期只有兩隻ETF互掛，相信有關成交量有限，但可以成為未來加強合作的契機。

證監會上周五收市後公布，中港交易所買賣基金（ETF）互掛計劃，兩隻ETF將分別於對方市場上市，成為中港ETF互掛的試點。券商摩根士丹利認為，ETF互掛將會加深中港市場的合作，對港交所 （00388） 也有正面提振作用。受ETF互掛消息刺激，港交所股價造好，截至1時45分，港交所升3.6%，報394.4元，市值首次觸及5000億港元。

不過，大摩估計，由於初期只有兩隻ETF互掛，相信有關成交量有限，但可以成為未來加強合作的契機。大摩維持港交所目標價430元，評級「增持」。

證監會表示，ETF互掛的落實體現了內地與香港資本市場的進一步深化合作，讓香港及內地的投資者通過投資對方的市場獲得更多的投資機遇和產品選擇。相關ETF將會根據現行的上市程序在各自的交易所上市。

相關文章：【ETF中港互掛】中港ETF互掛獲批　證監會：ETF通仍在籌備中（第二版）

相關文章：【ETF互掛】中港ETF互掛非折衷方案 拆解與ETF通大不同

 

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編輯：陳韻妍

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