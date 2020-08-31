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【多工作業】YouTube測試iOS 14應用程式畫中畫功能

科技 15:30 2020/08/31

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最近YouTube正測試在iOS應用程式內的畫中畫模式，用家離開影片播放App，能以較小的視窗繼續播放影片，同時執行其他操作。

蘋果（Apple）今年於iOS 14提供畫中畫（Picture-in-Picture）模式，惟YouTube僅於Safari上支援此功能，故iPhone用家使用YouTube App觀看影片時，難以受惠。不過，最近YouTube正測試在iOS應用程式內的畫中畫模式，用家離開影片播放App，能以較小的視窗繼續播放影片，同時執行其他操作。

【蘋果WWDC】蘋果iOS 14全面更新　支援「畫中畫」、CarKey登場

Chrome OS支援自動調節屏幕亮度　引入Netflix畫中畫功能

開發者Daniel Yount上周五（28日）於Twitter發帖，稱在iPad上觀看YouTube直播時，偶然發現了該功能。不過，當轉換至其他播放場景時，他卻無法繼續YouTube的畫中畫模式，料功能暫時只限於Live Stream直播才可使用。外媒9to5Mac則指，目前確實有少數用家正參與有關測試，未知正式推出時間。

@dyountmusic/Twitter截圖

不過，YouTube只會允許Premium訂閱客戶在後台播放影片，意味着畫中畫模式可能僅開放予付費用家。現時YouTube Premium費用為每月HK$68。

責任編輯：姚慧儀

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