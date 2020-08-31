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【旅遊寒冬】香港中旅：7至8月港酒店出租率逐步回升 「能做的生意盡量做」

即市財經 13:31 2020/08/31

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港中旅管理層表示，現時業界關注疫情何時徹底控制，或達到內地或澳門的水平，以致口岸能夠通關，讓業界可以「開門做生意」。

香港中旅 （00308） 上半年酒店業務收入按年跌66%至1.36億元，應佔虧損約7100萬元，去年同期則賺約8000萬元。香港中旅於港澳經營5家酒店，管理層表示，香港疫情未受控，旅遊業損失慘重，業界關注疫情何時徹底控制，或達到內地或澳門的水平，以致口岸能夠通關，讓業界可以「開門做生意」。若疫情持續反覆，遊客未能訪港，談及展望沒有意義。

管理層又指，最近「能做的生意盡量做」，包括為隔離人士提供服務，損失有所收窄，7至8月酒店出租率已逐步回升，目前基本保持現金流持平，稍稍有盈餘，較3至4月份有改善，但因大幅提供折扣，單房價錢卻跌到200至300元。管理層指，只要香港仍封關，「大家就仍在熬」，但暫時未有裁員及放無薪假。

內地方面，管理層指，自5月疫情受控，旅遊業逐步復甦，惟疫情後市場發生大變化，市民出國旅遊心理未放開，跨境及組團旅遊未恢復。消費者現在反而轉向國內尋找替代的旅遊目的地，城市周邊的綜合性旅遊度假項目已復甦，當中適合家庭親子遊的旅遊目的地，已恢復至去年同期水平，部份甚至已經超越。

中旅半年轉蝕4.4億元，去年同期賺4.2億元 不派息，去年同期則派3仙。收入按年跌74.3%至5.7億元，其中，旅遊目的地業務收入跌72%至3.66億元。另外，旅行社、旅遊證件及相關業務收入減少75%至為1.6億元。

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編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 香港中旅（00308）

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