沙特阿美發現兩個新油氣田 已經開始生產

▲ 沙特阿美宣布發現2個新油氣田，並已經開始生產。

彭博報道，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）宣布，沙特國營石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）在該國北部發現2個新油氣田。他稱，沙特阿美將評估這兩個油氣田的石油、天然氣及凝析油規模，未來鑽探更多的油井。

他又說，靠近伊拉克邊境的Hadabat Al-Hajara油氣田，天然氣開始以平均每日1600萬立方英尺的速度流出，同時有1944桶凝析油。Abraq Al-Talul油氣田現時可以日產3189桶原油、110萬立方英尺的天然氣、及4.9萬桶凝析油。

沙特阿美2019年平均每日油氣產量為1320萬桶油當量，不過，當局近年一直在採取措施減輕對石油產業的依賴。受疫情令能源需求縮減和油價大跌，沙特阿美今年第二季度淨利潤66億美元，按年下滑73%。

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編輯：陳華