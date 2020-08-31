【拆息HIBOR】百勝本周招股　短期拆息不升反跌

▲ 百勝本周招股，但短期拆息不升反跌。

新股市場再度興旺，繼農夫山泉 （新上市編號：09633） 後，集資近200億的百勝中國 （新上市編號：09987） 擬於周二（9月1日）接力招股。港元拆息（HIBOR）個別發展，1星期拆息報0.27851厘，跌18.917個基點。

雖然百勝招股在即，但短期拆息不升反跌，隔夜拆息最新報0.28298厘，較上日跌6.7個基點；1星期拆息最新報0.27851厘，跌18.9個基點；兩星期拆息最新報0.34839厘，較上日跌1.6個基點。

1個月拆息最新報0.37262厘，較上日升0.53個基點；3個月拆息報0.48845厘，較上日升1.7個基點。

6個月及12個月拆息最新報0.65655厘及0.87286厘。

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編輯：吳敏芳