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【拆息HIBOR】百勝本周招股　短期拆息不升反跌

即市財經 13:07 2020/08/31

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百勝本周招股，但短期拆息不升反跌。

新股市場再度興旺，繼農夫山泉  （新上市編號：09633）  後，集資近200億的百勝中國  （新上市編號：09987）  擬於周二（9月1日）接力招股。港元拆息（HIBOR）個別發展，1星期拆息報0.27851厘，跌18.917個基點。

雖然百勝招股在即，但短期拆息不升反跌，隔夜拆息最新報0.28298厘，較上日跌6.7個基點；1星期拆息最新報0.27851厘，跌18.9個基點；兩星期拆息最新報0.34839厘，較上日跌1.6個基點。

1個月拆息最新報0.37262厘，較上日升0.53個基點；3個月拆息報0.48845厘，較上日升1.7個基點。

6個月及12個月拆息最新報0.65655厘及0.87286厘。

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編輯：吳敏芳

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