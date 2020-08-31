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【安倍辭職】安倍晉三與特朗普通電30分鐘解釋辭職決定　新加坡銀行：辭職增加日股不確定性

即市財經 13:06 2020/08/31

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安倍晉三上周五宣布辭職，市場關注其繼任人選。

日本首相安倍晉三上周五宣布因健康原因，辭去首相職位，安倍晉三所主張的「安倍經濟學」，大舉由央行積極放水托經濟，其繼任人未知會否延續其積極的財政及貨幣政策。新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin認為，安倍晉三為日本在任最長的首相，為日本創造政府穩定性，帶動日本股市上揚，預期安倍晉三繼任人上場後，會延續安倍晉三的經濟政策，而日圓上升短綫增加日股前景的不確定性。

安倍晉三與美國總統特朗普舉行電話會談，強調強化日美聯盟政策維持不變。兩人通話約30分鐘，安倍晉三向特朗普解釋其決定辭任首相事情，並稱即使他離任後，強化日美兩國聯盟的政策將維持不變。

日本政府稱，兩人同意就新冠疫苗研發進行合作，而日方希望就日本的新導彈防禦策略與美方密切合作。

美國白宮發言人則表示，特朗普稱安倍晉三是日本史上最偉大的首相，認為他做得「非常出色」，相信美日兩國關係比以往任何時候都要牢固。

相關文章：【安倍辭職】日本首相安倍晉三辭職　日股急跌後回穩、日圓兌港元升穿7.3算（第四版）

 

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編輯：陳韻妍

辭職 貨幣政策 安倍晉三 特朗普 日圓 日本 美國 白宮

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