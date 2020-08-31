【英國疫情】英教育大臣警告：學生不復課 會危及前途

新冠肺炎疫情全球大流行，但英國政府仍決定於9月如期復課，更建議學校採取輪班制上課。教育界憂慮疫情於校園擴散，建議各院校改為網上授課。英國教育大臣韋廉信堅稱學校可在安全的情況下重開，更警告家長如不送學生返校，恐會危及子女未來的前途。

【英國疫情】如何安全地復課？英擬推輪更制上學

【英國疫情】政府促輪更制上課 大學聯盟反對9月重開學校

英國教育部上周發布復課指引，指學校使用輪班制（rota system）的上課安排是理想做法，要學生回校上課兩周後，再留家兩周。

英國教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）發公開信表示：

如果孩子不在學校，他們將喪失遠遠超過數月的學習機會，這很可能會為他們未來的生活機會，帶來巨大的損失。 （If a child is not in school, they stand to lose far more than just a few months of learning. It could well put a huge dent in their future life chances.）

【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力

【新冠疫苗】多款疫苗測試接種兩劑成效 說服人接種成挑戰

韋廉信引用英格蘭地區衞生總監的聯合聲明，指出兒童和青少年返回學校，會受到新冠病毒的長期傷害的可能性極低（very few）。

韋廉信指出，為使學生可重返學校已做足準備，包括安排學童分組上課，及要求實施封鎖措施地區的學童，在學校公共區域必須戴口罩。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國教育大臣韋廉信警告，家長如不送學生返校，恐會危及子女未來的前途。