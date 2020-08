【英國疫情】英教育大臣警告：學生不復課 會危及前途

新冠肺炎疫情全球大流行,但英國政府仍決定於9月如期復課,更建議學校採取輪班制上課。教育界憂慮疫情於校園擴散,建議各院校改為網上授課。英國教育大臣韋廉信堅稱學校可在安全的情況下重開,更警告家長如不送學生返校,恐會危及子女未來的前途。

英國教育部上周發布復課指引,指學校使用輪班制(rota system)的上課安排是理想做法,要學生回校上課兩周後,再留家兩周。

英國教育大臣韋廉信(Gavin Williamson)發公開信表示:

如果孩子不在學校,他們將喪失遠遠超過數月的學習機會,這很可能會為他們未來的生活機會,帶來巨大的損失。

(If a child is not in school, they stand to lose far more than just a few months of learning. It could well put a huge dent in their future life chances.)