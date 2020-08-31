  • 33°C
香港時間 : 2020831日 (一) 13:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【ETF互掛】中港ETF互掛非折衷方案 拆解與ETF通大不同

即市財經 13:01 2020/08/31

分享：

中港證監會於上周五收市後公布，就中港ETF互掛取得突破，中港證監各自認可兩隻ETF連結基金（feeder fund）上市交易，並投資於對方市場上市的ETF，作為中港ETF互掛的試點。

有市場人士以此為中港ETF通正式開通，但本港證監會卻不忘為市場預期降温，解釋仍就ETF通與內地監管機構在商討及籌備中。

相關文章：【ETF中港互掛】中港ETF互掛獲批　證監會：ETF通仍在籌備中（第二版）

既然中港基金已可通過推出上市的ETF連結基金，讓投資者買賣對方市場的ETF，這與ETF通又有何分別?

規模流通量  難與ETF母基金比較

首先，中港基金公司只是獲准推出一隻投資於對方市場上市ETF母基金（master fund）的連結基金，並在本身市場上市，無論資產規模（AUM）及成交均可能只是該隻活躍ETF的一小部份；這與投資者通過互聯互通機制，直接買賣該隻活躍ETF，在AUM及流通量均可能有重大差異。

以市傳為深圳認為連結ETF投資對象的恒生國指ETF （02828） 為例，現AUM達230多億元，每日成交4、5億元。內地上市連結基金的AUM，最終可能只有數十億元或以下，日均成交額亦可能遠低於4、5億元水平。

成本效益法律權益大不同

其次，中港基金公司另以接連基金ETF獨立上市，不單涉及額外管理、存託、會計、上市費用，在成本效益上較ETF通大打折扣，在基金單位的法律擁有權上亦多加了一重投資架構，未必最符合投資者利益。

至於中港股票互聯互通推出近6年後，ETF通為何仍然缺席? 有市場人士分析，是由於中港兩地交易及交收制度的差異有待解決， 令中港ETF通暫仍難推展。但中港ETF互掛只應視為兩地ETF跨市場交易的一個突破點或新起點，並非兩地市場發展的折衷方案或新方案。

中港ETF通仍是為兩地投資者引入更多交易、財富管理產品，以及更多資金、股東基礎的重要元素，亦應是兩地監管機構及交易所、市場參與者共同努力爭取的目標。

撰文：劉德斌

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

股票 香港股票 ETF 證監會 互聯互通 香港經濟日報 財富及資產管理

上一篇文章

【安倍辭職】安倍晉三與特朗普通電30分鐘解釋辭職決定　新加坡銀行：辭職增加日股不確定性

下一篇文章

【譚仔米線】譚仔將於中環開兩層分店　譚仔三哥第四季新加坡連開3店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【新股IPO】百勝中國9987擬周二招股入場費23636元　9月10日上市
【新股IPO】百勝中國9987擬周二招股入場費23636元　9月10日上市