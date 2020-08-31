【ETF互掛】中港ETF互掛非折衷方案 拆解與ETF通大不同

中港證監會於上周五收市後公布，就中港ETF互掛取得突破，中港證監各自認可兩隻ETF連結基金（feeder fund）上市交易，並投資於對方市場上市的ETF，作為中港ETF互掛的試點。

有市場人士以此為中港ETF通正式開通，但本港證監會卻不忘為市場預期降温，解釋仍就ETF通與內地監管機構在商討及籌備中。

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既然中港基金已可通過推出上市的ETF連結基金，讓投資者買賣對方市場的ETF，這與ETF通又有何分別?

規模流通量 難與ETF母基金比較

首先，中港基金公司只是獲准推出一隻投資於對方市場上市ETF母基金（master fund）的連結基金，並在本身市場上市，無論資產規模（AUM）及成交均可能只是該隻活躍ETF的一小部份；這與投資者通過互聯互通機制，直接買賣該隻活躍ETF，在AUM及流通量均可能有重大差異。

以市傳為深圳認為連結ETF投資對象的恒生國指ETF （02828） 為例，現AUM達230多億元，每日成交4、5億元。內地上市連結基金的AUM，最終可能只有數十億元或以下，日均成交額亦可能遠低於4、5億元水平。

成本效益法律權益大不同

其次，中港基金公司另以接連基金ETF獨立上市，不單涉及額外管理、存託、會計、上市費用，在成本效益上較ETF通大打折扣，在基金單位的法律擁有權上亦多加了一重投資架構，未必最符合投資者利益。

至於中港股票互聯互通推出近6年後，ETF通為何仍然缺席? 有市場人士分析，是由於中港兩地交易及交收制度的差異有待解決， 令中港ETF通暫仍難推展。但中港ETF互掛只應視為兩地ETF跨市場交易的一個突破點或新起點，並非兩地市場發展的折衷方案或新方案。

中港ETF通仍是為兩地投資者引入更多交易、財富管理產品，以及更多資金、股東基礎的重要元素，亦應是兩地監管機構及交易所、市場參與者共同努力爭取的目標。

撰文：劉德斌

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