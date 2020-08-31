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【新冠疫苗】多款疫苗測試接種兩劑成效 說服人接種成挑戰

環球社會熱點 13:01 2020/08/31

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新冠疫苗或要接種兩劑才有效，不論是疫苗產量，還是接種疫苗的安排，都是挑戰。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，各地加緊研發疫苗。然而外媒報道，待新冠疫苗面世之時，人們可能要接種兩劑才有效；不論是疫苗產量，還是接種疫苗的安排，都是挑戰。

美國有線新聞網（CNN）報道，要接種兩劑疫苗會引發潛在的後勤問題，如採購測試套件和防護裝備的困難等，說服人們兩次出席接種等，更是艱鉅的任務。

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目前，大部分疫苗在臨床試驗時，已測試接種兩劑的效果。Moderna和輝瑞（Pfizer）現時處於第3階段的大規模臨床試，Moderna兩劑疫苗的接種時間相隔28天，而輝瑞則相隔21天。阿斯利康（AstraZeneca）在第1階段和第2階段試驗中，志願者接種兩劑疫苗時相隔28天。

接種兩劑疫苗，除了疫苗產量要翻倍外，針筒等配套設備都要加倍生產，陳範圍這次大型疫苗接種計劃的挑戰。另外，要說服人們接種兩次也有難度。根據CNN民調顯示，近4成美國人表示，即使疫苗免費，也無意接種疫苗。

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疫苗需接種兩劑並非沒有先例，水痘、甲型肝炎等兒童疫苗，以及帶狀皰疹的成人疫苗，都需要接種兩次劑量。

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責任編輯：葉芷樺

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