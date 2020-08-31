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【小米1810】小米股價近十日升近5成　市值逾5,600億 升抵最牛目標價

股樓投資 16:31 2020/08/31

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小米今日全日收報23.5元，升4.4%，成交額91.3億元，最高曾升至24.3元，再創上市新高，市值亦漲至5,665億元。

上周公布中期業績的小米集團（01810）業績遠超市場預期，股價突破20元關口後愈戰愈勇，連續兩個交易日創出上市新高，今日早市再升超過6%，中午收市已升至24元高位，半日成交額更達42.7億元，比騰訊控股（00700）的38.8億元還要多。

截至去年6月底止，集團收入按年上升7.9%，至1,032.4億元人民幣，貼近市場預期上限；市場原以為純利按年會出現下跌，但最終公司上半年錄得逾66.6億元人民幣純利，同比大增31.2%。此外，集團經調整淨利潤按年僅微跌0.7%，同樣超出市場預期。

小米等2年返家鄉兼創新高　誰是下一個幸運兒？（內附分析），詳情請按：【見下頁

行業數據向好　長城吉利有好消息齊抽升，詳情請按：【見下頁

港交所直迫400元大關　大摩：ETF互掛利好前景 目標價430元，詳情請按：【見下頁

摩通最新研究報告指，集團第二季盈利表現強勁，預料公司在內地市場市佔率將受惠美國打壓華為而提升，海外市場尤其是歐洲市佔率仍會上升。內地每月活躍用戶增長亦將帶動互聯網服務業務增長。該行更上調小米今年至2022年盈利預測，目標價提升至23元，維持「增持」評級。

不過23元這個目標價，其實今早甫開市已經升穿，就算現時市場睇得最牛的摩根士丹利（大摩）及大和，給予小米的目標價亦只是與現價相若的24元，或反映股份炒作已有點偏離基本因素。事實上，小米下周一（9月7日）將會納入恒指成分股，相信有部分被動資金，甚至北水，都正在追入股份，股價短期或有機會續創新高。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

記者：葉志偉

 

 

摩根士丹利│增持│20元->24元
大和│買入│15元->24元
高盛│買入│14.3元->22.5元

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