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【軍工合併】內地兩大航天集團戰略合作　市傳合併為「中國神航」

即市財經 12:49 2020/08/31

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航天科技集團主要負責太空科技，而航天科工則負責航天軍用及民用產品。

2015年南車及北車合併為中國中車 （01766） ，股偵當時急炒上，被內地股民戲稱為「中國神車」，2019年中國船舶工業集團及中國船舶重工集團合併為「中國神船」，今年或許還有「中國神航」。

上周五（28日）航天科技集團（深：000901）及航天科工集團，在北京簽署戰略合作協議，為2014年後再次簽署合作協議，目標分別成為世界一流的航天企業集團及航天防務集團，而兩間公司在兩年前曾經出現高級管理層互換，令市場憧憬兩大集團將合併，成為「中國神航」。

航天科技集團現時擁有13間上市公司，航天科工集團則有9間，若真的合併成事，自然有利這22間上市公司，今日中午航天科技股價便升近一成，軍工股亦成為領漲板塊。

不過，內地傳媒指兩間企業在21年前由航天工業總公司分拆而成，現在合併並不容易，即使是2014年簽署合作協議後開始部署，今年成事的機會亦不大。

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編輯：謝克迪

中國 合併 航天科技 經濟

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