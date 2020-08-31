▲ 【Jacob Blake槍傷】特朗普執意訪威斯康星 稱遏暴力只靠力量

美國威斯康星州黑人男子布萊克遭警員槍傷致癱，當地爆發連串示威。總統特朗普執意到訪當地，指平息暴力事件只能靠「力量」（strength）。民主黨則反對特朗普出訪，擔心會令示威衝突進一步升級。

布萊克（Jacob Blake）上周被遭警員槍傷後，威斯康星州南部城市基諾沙（Kenosha）成為夏季示威的最新爆發地。基諾沙的居民多數是白人。

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特朗普（Donald Trump）對示威採取強硬立場，白宮表示，他將於周二（9月1日）到訪基諾沙。此行惹民主黨人擔心，可能加劇衝突。

威斯康辛州民主黨副州長巴內斯（Mandela Barnes）表示，在上周的共和黨全國代表大會，發言人士都針對基諾沙的示威事件，並製造更多敵意和對立面。他明言，不知道為何特朗普想到訪，但「我們現在絕對不需要他來」。

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民主黨批評，特朗普試圖以煽動的言論鼓吹暴力。國會黑人黨團（Congressional Black Caucus）主席兼民主黨眾議員巴斯（Karen Bass）表示，特朗普前往基諾沙只會令當地形勢變得更緊張。她指出，特朗普到訪有一個目的、亦只有一個目的，就是觸怒民眾。

她續稱：

「我們距離（總統）大選只有66日，我認為，我們有個盡力煽動的總統，真是個悲劇。」

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責任編輯：鄧燕君