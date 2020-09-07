【千手公關@iM網欄】案頭的月曆仍是2月？怎麼了？不是9月了嗎？

對，一晃眼，2020年已進入下半年，甚至第三季尾聲，也就是說我們被疫情籠罩已超過大半年！這半年來，你丶我丶他（一般寫字樓上班的朋友）工作上做了什麼...? 筆者個人感覺則以四個字來形容：「動彈不得」！

猶記得疫情是農曆新年假期前的一周開始在香港蔓延，特區政府宣布全港學校2月3日開始停課，而不少機構也實施彈性上班及在家工作等措施。2月時，大家希望3月的情況會好一點，誰知道3丶4月才是疫情高峯期，到5丶6月疫情好像緩和了一點，大家也鬆了一口氣，於是，學校復課兩周、瀕臨倒閉邊緣得到政府出手相救的海洋公園趕得到重開三周，並給予市民優惠甚至免費入場……當大家以為疫情可以像2003年沙氏般，在6丶7月便可受控制緩和下來，換來的卻是7月的第三波！迪士尼公園便沒有海洋公園那麼「幸運」，只開了數天，公關工作也來不及做，便要再次休園！

對於上市公司的公關而言，疫情爆發並不代表可以閒著！Live must go on...！加上在家工作的安排，做起事來更是綁手綁腳般，無奈。由於受上市條例要求，一眾上市公司仍然要舉行業績發佈會，不過形式便由實體會議移師至網上進行。這看似比實體會議簡單，但也為公關同業們帶來新挑戰。縱使科技成熟，但業績發佈會性質始終較嚴肅，所以整個流程不可以掉以輕心，由向傳媒朋友發邀請函丶安排網上登記丶發確認郵件丶附上會議連結至當日的正式會議……背後要準備Plan A丶Plan B，無論之前預演多少次，不到正式開會一刻，也不能確定會議可會順利進行：機件會否故障、連結會否出問題、網絡會否不穏定、現場收音又是否清楚等。

此外，5丶6月也是上市公司股東大會高峯期，縱使疫情橫行但仍然要如期進行。又由於出席股東人數多少難以預測，更何況出席的多是年邁的股東，所有防疫措施不容有失，包括要求與會者探熱和帶口罩，人潮控制丶座位距離 ……遇上頑固或不守規矩的，那便好了，又是一番調解。而今年許多公司為了減低「播毒」風險，也取消了茶點招待安排，有股東感到不是味兒，也有股東體諒支持，盡見人生百態！

雖然以上種種為工作帶來很多不便，但正面一點看，這不但是考驗我們做事有沒有用心，更是嘗新丶學習及跳出安全區（comfort zone)的大好機會 。要知道，在同一崗位和範疇做久了，或多或少也會有少做少錯丶沿用以前做法較「穩陣」的想法，要在恆常重要活動或工作上想試新方法更是可免則免，以減少出岔子的風險。新冠疫情是可恨，它讓大家的生活從此不一樣，但也促使大家把小宇宙發揮至極致。有人說這已成為新常態，大家與其奢望它可以完全消失，還不如接受和適應它。危中有機，相信香港人必能釜底抽薪的。



作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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