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【BlackRock】貝萊德獲中證監批准　內地設全資公募基金公司

即市財經 12:42 2020/08/31

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全球最大資產管理公司貝萊德獲得中證監批准，在內地設立全資公募基金公司。

中國內地逐步開放資產管理行業，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）最新獲中證監批准，在上海設立全資擁有的公募基金管理公司。貝萊德預料可成為首批在內地有全資公司的外資基金公司，預料6個月內正式經營。

貝萊德在內地已設有不同合資公司，包括與中國銀行 （03988） 合資的公募基金公司「中銀基金管理」，最新也獲中銀保監批准，與新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）、建設銀行 （00939） 成立財富管理合資企業。

貝萊德也在上海經營私募基金業務。

Vanguard上周宣布撤出香港日本　以內地為區內

全球第二大資產管理公司領航（Vanguard）上周宣布，擬關閉香港、日本分部，指出兩地零售投資者市場不足以支持公司設立據點，其亞洲總部會設在上海。

領航去年已將亞太區重心放在內地，與阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團合資，成立「先鋒領航投顧」，為中證監首批批出的第三方基金投顧業務試點資格的企業。

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記者：麥德銘

基金 貝萊德（BlackRock，美：BLK） 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 中國證監會 財富及資產管理

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