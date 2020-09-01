日清升9%破頂上9元大關 上半年多賺34%（第二版）

▲ 日清上半年香港業務的收入增加13.1%至7.1億元，分部業績大幅增長66.8%至9790萬元。

日清食品 （01475） 周一（31日）公布，上半年多賺34.3%至1.8億元，純利率較去年同期增1.4個百分點至10.3%，不派中期息。日清指，收入按年增加15.9%至17.6億元，主因恐慌性搶購，令香港大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求增加，以及杯麵及香港製造的袋裝即食麵在中國的銷量增加，反映了「宅經濟」帶動的額外需求。

日清績後股價造好，今日曾抽升最多9%，破頂高見9.13元，現升逾8%，報9.06元，成交額1.01億元。

日清香港收入增加13%

香港業務的收入增加13.1%至7.1億元，加上較少投放於廣告及促銷活動，分部業績大幅增長66.8%至9790萬元。日清指，期內袋裝面於香港吸引了很多需求，這是因為其體積小以及可在家中製作，添加配料和調味品，為香港大多數人的普遍習慣。隨著疫情後期變得溫和，杯麵的需求隨之回升。

上半年中國業務收入增加17.8%至10.3億元，合味道品牌繼續成為中國的主要增長動力，於香港製造的招牌袋裝即食麵出前一丁品牌於華南及華東地區亦錄得顯著上升。期內，分部業績增長43.7%至1.4億元。日清表示，由於經濟逐漸恢復正常，預期優質即食麵市場將於中短期內得到健康增長，並會推出新產品及地區擴張來恢復中國的業務。

日於於上海的新合營分銷業務已如期於今年4月開始營運，並於第二季度帶來收入增加。由於水電煤等費用減少，以及主要原材料價格同比保持穩定以及香港產品組合的變化，期內整體毛利率33.9%，較去年同期增1.7個百分點。

（第二版加入周二股價）

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編輯：袁諾曦