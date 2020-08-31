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【業績】中石化績後大升4% 有信心保持穩定派息政策、加速發展清潔能源

即市財經 12:32 2020/08/31

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中石化上半年盈轉虧，宣派特別息7分，張玉卓表示未來保持穩定的派息政策。

中石化 （00386） 績後一度漲約4.6%，現升幅收窄至4.3%，最新報價3.64元，成交4.4億元。中石化中期盈轉虧217.3億元（人民幣，下同），派特別息7分，董事長張玉卓在中期業績電話會議上表示，集團一貫保持穩定的派息政策，下半年有信心實現更好的經營業，實現股東利益的最大化。

料全年油價每桶40至50美元  成品油風險準備金117億元人幣

張玉卓指，上半年國際油價大幅下跌，原油價格在今年第二季緩慢回升，影響油價因素包括地緣政治、美元走勢、油組政策及執行力度等，目前對油價影響最大因素分別是需求不旺及供給過剩，綜合多間大行報告預測全年布倫特油價在每桶40美元至45美元偏低水平，預計明年油價在50美元左右。

財務總監壽東華說，上半年油價大跌，層一段時期低於40美元，而國內的成品油價格根據「地板價」機制不會下調，故集團對此的風險準備金117億元，計入公司其他應付款賬內。對煉油業務的影響，管理層稱，上半年國內成品油需求下跌，令終端消費跌13.1%，但預期下半年成品油需求將復甦至2億噸，增長1%。

市場消息指中石化將分拆銷售業務獨立上市，管理層表示，中石化銷售公司正在加快改革，董事會將根據市場情況和監管要求後續再進行上市安排，目前未有上市的時間表。

總經理馬永生解釋，計劃全年資本開支預算下降10%，主要針對集團生產經營和維護改造經營項目的產能建設投資，以及對市場發生重大變化的項目進行產能調節。

向清潔低碳新能源轉型  未來加速布局氫能源產業 

張玉卓稱，全球能源及石油公司面臨向清潔、低碳能源轉型，集團在生產經營各個環節降低碳排放的強度，看好氫能源產業的發展方向，將選擇黃渤海、長三角、海南等重點區域，以自主創新、戰略投資、合作研發打造一體化協同模式，包括氫能源的生產及投資等產業鏈，目標是「十四五」期間實現一定規模的高純氫產能，佈局「高速氫走廊」。他補充，集團目前氫能源產能每年300萬噸，佔全國氫能源產能約4成，下一步將循序漸進地利用化石和可再生能源研究氫。

至於國家管網資產重組對集團的影響，馬永生表示，有利於集團重要發展的天然氣領域拓展更大市場空間、爭取更大的市場份額。此外，剝離業務可降低資本支出、優化財務狀況、降低負債率，另可獲500億元人民幣的現金及從國家管網獲得穩定的利潤分成。

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編輯：陳華

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