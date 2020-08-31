【美股開市】道指低開10點　蘋果拆細升2% Tesla微跌（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股早段個發展，蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（Tesla 美︰TSLA）分別將股份1拆4及1拆5，另外，道指因應蘋果拆細，加入軟件股Salesforce（美：CRM）、生物科技股安進藥廠（美：AMGN）及工業股Honeywell （美：HON）。同時，剔出埃克森美孚（美：XOM）、輝瑞（美：PFE）及雷神（美：RTX）。

焦點新聞︰

【股神投資】巴菲特增持日本5大商社股份至略高於5% 視作長期持有

【蘋果拆細】蘋果下周「1拆4」不利道指 因道指用古老計算方式

【美股焦點】道指新貴軟件股Salesforce有何亮點 可踢走元老埃克森美孚？

即市走勢︰

【21︰30】道指換馬後首個交易日，低開10點，報28643點；蘋果（美︰AAPL）及Tesla（美︰TSLA）股份拆細後，股價分別升2%及跌0.2%；標指持平；納指升0.1%。

【20︰28】道指期貨轉跌1點，報28610點；標指期貨升0.09%；納指期貨升0.14%。

【19︰54】道期升幅收窄至40點，報28651點。

【18︰33】中通快遞盤前漲7%，據外電消息，中通快遞計劃在香港進行20億美元的二次上市。

【新股IPO】中通快遞傳來港第二上市集20億美元 盤前股價曾大升逾1成

【17：50】百勝中國美股（美：YUMC）盤前升半成，較百勝中國港股 （新上市編號：09987） 新股招股上市最高價468元或60.39美元，低1.8%。

【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元 市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）

【16︰13】Aimmune Therapeutics（美︰AIMT）盤前升近1.7倍，報33.5美元。雀巢集團公布，與美國食品過敏專業研究公司Aimmune Therapeutics達成最終協議，雀巢將以每股34.5美元價格收購Aimmune74.4%股份。

【美股焦點】雀巢以每股34.5美元收購美國食物過敏研究公司Aimmune 溢價約1.7倍

【16︰13】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.7%，報126.88美元；Tesla（美︰TSLA）盤前升3%，報456.01美元。

【15︰01】歐洲股市早段普遍向上，德股升0.5%；法股升0.6%；英股跌0.6%。

【14︰48】美股期貨升幅略收窄，道指期貨升73點，報28684點；標指期貨升11點，報3515點；納指期貨升66點，報12058點。

【13︰20】紐約期油、布蘭特期油升0.3%及0.6%。彭博報道，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）宣布，沙特國營石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）在該國北部發現2個新油氣田。

沙特阿美發現兩個新油氣田 已經開始生產

【12︰07】美股期貨造好，道指期貨升152點，報28763點；標指期貨升18點，報3522點；納指期貨升94點，報12086點。

【11︰35】美國聯合航空（United Airlines）宣布，即時永久免除美國境內旅行所有標準經濟艙和高級艙機票的更改費用。從明年1月1日開始，任何美聯航客戶將可免費乘坐飛機當日出發的侯補機位。

【航空告急】美聯航：永久取消更改機票附加費 即時生效

【11︰20】股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）增持日本5大商社伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的股份至略高於5%。

【09︰55】中國餐飲巨頭百勝中國 （美：YUMC） 早前通過香港的上市聆訊，市場消息指百勝中國周二開始於香港招股，並於9月4日定價，9月10日掛牌。

【08︰20】阿里巴巴 （美︰BABA） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請。根據上交所官網顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

【螞蟻IPO】螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」

【08︰10】歡喜傳媒 （01003） 公布，於8月30日與嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）（美︰BILI）訂立認購協議，歡喜傳媒有條件同意向嗶哩嗶哩配售3.47億股新股份，佔經認購事項擴大後的已發行股份總數約9.9%，每股認購價1.48元，相當於上周五日收市價折讓2.63%

【異動股】歡喜傳媒引入B站為戰略投資者持股9.9% 股價升幅收窄至4%

【07︰30】美股上周五上升，道指收復今年失地。美國消費者信心指數勝預期，加上聯儲局貨幣政策偏向鴿派，道指上周五收報28653點，升161點或0.57%；標指和納指齊創收市新高，標指收報3508點，升23點或0.67%；納指收報11695點，升70點或0.6%。

道指上周五升161點港股ADR升74點 紐約期金升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩