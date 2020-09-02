【美股期貨】道指期貨升約140點　Tesla盤前反彈逾3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚高收，美國新紓困計劃有新消息，加上8月ISM製造業PMI勝預期，道指升215點。美股期貨於亞洲時段續向上，道指期貨升逾80點。美國今晚將公布有「小非農」之稱的8月ADP就業數據。市場預期8月ADP私人職位增加95萬份，較7月的16.7萬份大幅增加。

焦點新聞︰

【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元 股價即跌4.7%

【Zoom業績】Zoom季度多賺近33倍再上調全年指引 升41%市值突破1萬億港元

【ZOOM】李嘉誠持股ZOOM市值暴增至858億元 相當於三分一身家

即市走勢︰

【16︰32】理想汽車（美︰LI）盤前升9.1%，報19.94美元。理想汽車8月交付2711輛，創單月交付量新高。

【16︰19】跟誰學（美︰GSX）盤前挫逾12%，報82.79美元。跟誰學發布了第2季度財報，期內收入按年增367%，達16.5億元人民幣；淨利潤按年增133%，達7271萬元人民幣。

【16︰16】Tesla（美︰TSLA）盤前反彈3.4%，報491美元；蘋果（美︰AAPL）盤前升1.6%，報136.35美元。

【15︰59】美股期貨升幅擴大，道指期貨升142點，報28764點；標指期貨升18點，報3545點；納指期貨升113點，報12426點。

【15︰01】歐洲股市早段向上，德股、英股升0.7%；法股升0.6%。

【12︰04】美股期貨向上，道指期貨升83點，報28705點；標指期貨升10點，報3537點；納指期貨升69點，報12381點。

【12︰00】亞馬遜（Amazon，美：AMZN）宣布，今年預計將在物流、工具、服務、項目以及人才等方面投入180億美元（約1395億港元），協助全球第三方賣家開展業務。

【Amazon】亞馬遜計劃今年投入近1400億協助第三方賣家

【11︰25】據外電引述埃克森美孚一份內部備忘錄指，受油價低迷影響，公司 正在評估上游部門的支出 ， 考慮在石油生產部門 裁員。

【美股焦點】埃克森美孚考慮全球裁員 周一遭剔出道指

【10︰53】外電引述消息指，交友軟件營運商Bumble計劃進行IPO，估值料介乎60億至80億美元，最快明年初上市，惟上市計劃未有最終定案。

【新股IPO】交友APP Bumble擬明年初IPO 料估值至少60億美元

【10︰05】美國總統特朗普重申字節跳動（ByteDance）必須於9月15日前出售TikTok美國業務。另外，外電引述消息人士指，TikTok的核心演算法（algorithm）技術一直視為交易談判的一部分，受中國上周五對出口技術作出新限制影響，現質疑演算法可否作為交易的一部份。

【TikTok拆骨】核心技術出售存疑 TikTok交易或觸礁

【TikTok拆骨】特朗普重申TikTok須9月15日前售美國業務 且美國須獲得補償

道指升215點港股ADR跌31點 紐約期油升0.4%

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9月1日（二）市況

美國8月ISM製造業PMI達56，超出市場預期。受消息刺激，美股早段做好，美滙指數亦重上92關。周二焦點股包括宣布配股的Tesla（美︰TSLA）、業績強勁的Zoom（美︰ZM）及柯達（美：KODK）。

焦點新聞︰

【Zoom業績】Zoom季度多賺近33倍再上調全年指引 早市升45%市值突破一萬億港元

【美股焦點】股市金融怪傑披露買貨 柯達爆炒盤前漲近四成

【美股焦點】Tesla拆細後即宣布配股 涉最多50億美元

【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）

儲局副主席：下一步料轉向討論抗疫救經濟

【美股焦點】沃爾瑪力拓電商業務 推Walmart+會員計劃 似足Amazon Prime

【美股焦點】新能源車受追捧 預先埋伏下一隻Tesla！

即市走勢︰

【05︰00】Zoom升40.8%，收報457.69美元，盤後回落1.2%，報452.98美元。Tesla跌4.7%，收報475.05美元，盤後升1.2%，報480.49美元。

【04︰00】美滙指數低見91.75，收市報92.32。道指收市升215點或0.8%，收報28645點；標指升0.8%，收報3526點；納指升1.4%，收報11939點。

【01︰37】道指升83點，報28513點；標指升0.39%，報3513點；納指升1.17%，報11913點。Zoom（美︰ZM）升4成，報456.39美元；Tesla續跌3.4%，報481.4美元。

【00︰36】道指升71點，報28501點；標指升0.37%，報3513點；納指升1.05%，報11898點。

【23︰16】Tesla跌幅收窄至1.6%，報490.07美元。

【22︰08】美國8月ISM製造業採購經理指數（PMI）為56，遠超過市場預期的54.8，7月份為54.2。8月製造業新訂單指數為67.6，高過7月份的61.5。與此同時，最新公布的7月建築開支按月增長僅得0.1%，差過市場預期的1%。

【美國經濟】美國8月ISM製造業PMI達56 遠勝市場預期

【21︰31】道指高開9點後轉跌，最新挫88點，報28342點；納指升0.68%；標指升0.12%。Tesla跌1.61%，報490.29美元。

【21︰04】道指期貨續跌13點；納指期貨升0.8%；Tesla盤前微跌0.3%。

【20︰20】Tesla宣布配股最多50億美元，盤前升幅縮至不足3%。

【美股焦點】Tesla拆細後即宣布配股 涉最多50億美元

【18︰23】納指期貨續強，漲逾1%，報12237點；標指期貨升0.3%，報3509點；道指期貨跌7點，報28409點。

【17︰15】柯達（ 美︰KODK ）股價盤前暴漲36.29%，報8.15美元。DEShaw在13G報告中披露收購了柯達5.2%的股權，已持有其394萬股股票。

【16︰25】紐約期金曾重上2000美元，最新報1997.6美元，升19美元或近1%。

【16︰16】Zoom（美︰ZM）盤前升24.1%，報403.49美元。

【16︰16】Tesla（美︰TSLA）盤前再升5.4%，報525美元；蘋果（美︰AAPL）盤前升2.1%，報131.74美元。

【16︰05】道指期貨升67點，報28483點，標指期貨升12點，報3511點，納指期貨升100點，報12214點。

【15︰59】美滙指數再次跌穿92水平，報91.86，跌0.3%。

【15︰55】Tesla官網顯示，計劃於美國德州奧斯汀建立一個視頻遊戲、軟件和用戶界面的全新團隊，正在招聘有關電子遊戲工程師、手機軟件工程師、車輛用戶界面工程師、信息娛樂工程師等職位。

【Tesla】Tesla計劃組建視頻遊戲團隊 打造汽車娛樂平台

【15︰33】Tesla行政總裁馬斯克在第二季度的財報會議上表示，Tesla汽車價格仍不夠親民，有必要推出一款價格更低的車型。

【Tesla】Tesla擬推親民平價電動車Model 2

【15︰01】歐洲股市初段個別發展，德股升0.7%；英股跌近0.1%；法股升0.6%。

【14︰48】Tesla股價急飈，造就Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家超越Facebook（美︰FB）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），成為全球第3大富豪。

【富豪身家】Tesla馬斯克身家超Facebook朱克伯格 成全球第3大富豪

【13︰24】外電引述消息指，蘋果要求其供應商今年至少生產7500萬部5G iPhone手機，大致與去年相同，並期望出貨量最高可達到8000萬部。

【iPhone12】預期「在家工作」谷需求 傳蘋果目標出售至少7500萬部iPhone 12

【12︰55】彭博報道，美國汽車公司福特（美︰F）準備北美裁員1000人，預計為公司每年節省6億美元。

【美股焦點】福特計劃北美裁員1000人 寶馬也擬北美裁員應對銷量下滑

【12︰01】美股期貨向好，道指期貨升21點，報28437點；標指期貨升3點，報3502點；納指期貨升43點，報12157點。

【11︰25】中國餐飲巨頭百勝中國 （美︰YUMC；香港新上市編號：09987） 於本港今日起公開招股，百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。外電報道指，百勝中國國際配售獲得足額認購。

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元 國際配售已足額（第四版）

【09︰25】澳洲政府此前擬立法要求Google、Facebook等綫上數碼平台，向澳洲新聞媒體付費。Facebook（美︰FB）揚言，若法例通過，澳洲用戶可能無法在 Facebook 及Instagram 分享本地及國際新聞內容。

【新聞付費】Facebook威脅停澳洲用戶分享新聞功能

【07︰55】視像會議程式Zoom（美︰ZM）季度賺1.857億美元，按年升近33倍，經調整每股盈利92美仙，收入增逾3倍至6.635億美元，Zoom並再上調全年業績指引。Zoom盤後升23.3%，報400.99美元。

【Zoom業績】Zoom季度按年多賺近33倍再上調全年指引 盤後升23%見400美元

道指跌223點港股ADR跌144點 美滙指數一度跌穿92水平

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8月31日（一）市況

美股早段個別發展，蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（Tesla 美︰TSLA）分別將股份1拆4及1拆5，另外，道指因應蘋果拆細，加入軟件股Salesforce（美：CRM）、生物科技股安進藥廠（美：AMGN）及工業股Honeywell （美：HON）。同時，剔出埃克森美孚（美：XOM）、輝瑞（美：PFE）及雷神（美：RTX）。

焦點新聞︰

【股神投資】巴菲特增持日本5大商社股份至略高於5% 視作長期持有

【蘋果拆細】蘋果下周「1拆4」不利道指 因道指用古老計算方式

【美股焦點】道指新貴軟件股Salesforce有何亮點 可踢走元老埃克森美孚？

【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla曾升12%蘋果升4%（附蘋果拆股紀錄）

即市走勢︰

【04︰00】科技股造好，道指收市跌223點，收報28430點；標指跌0.2%，收報3500點；納指升0.7%，收報11775點。

道指新貴Honeywell跌1.7%， Amgen升0.1%，Salesforce升0.6%。

拆細股Tesla升12.6%，收報498.32美元，蘋果升3.4%，收報129.04美元。

【01︰58】道指續跌210點；納指升1%，報11813點。

【00︰31】歐洲股市偏軟，法國跌1.1%，德國跌0.7%。

【23︰52】Tesla升逾7%，報475.6美元。

【23︰52】道指跌幅擴至207點，報28446點；標指跌0.07%；納指升0.55%。

【23︰04】美匯指數進一步走低，迫近跌穿92，暫報92.068。美股走勢則見分化，道指報28503點，跌150點；標指則倒升，報3509點，微彈1點。

【22︰27】道指跌189點，報28464點；標指跌0.15%；納指升0.32%。蘋果升2.7%；Tesla升5.5%。

【21︰30】道指換馬後首個交易日，低開10點，報28643點；蘋果（美︰AAPL）及Tesla（美︰TSLA）股份拆細後，股價分別升2%及跌0.2%；標指持平；納指升0.1%。

【20︰28】道指期貨轉跌1點，報28610點；標指期貨升0.09%；納指期貨升0.14%。

【19︰54】道期升幅收窄至40點，報28651點。

【18︰33】中通快遞盤前漲7%，據外電消息，中通快遞計劃在香港進行20億美元的二次上市。

【新股IPO】中通快遞傳來港第二上市集20億美元 盤前股價曾大升逾1成

【17：50】百勝中國美股（美：YUMC）盤前升半成，較百勝中國港股 （新上市編號：09987） 新股招股上市最高價468元或60.39美元，低1.8%。

【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元 市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）

【16︰13】Aimmune Therapeutics（美︰AIMT）盤前升近1.7倍，報33.5美元。雀巢集團公布，與美國食品過敏專業研究公司Aimmune Therapeutics達成最終協議，雀巢將以每股34.5美元價格收購Aimmune74.4%股份。

【美股焦點】雀巢以每股34.5美元收購美國食物過敏研究公司Aimmune 溢價約1.7倍

【16︰13】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.7%，報126.88美元；Tesla（美︰TSLA）盤前升3%，報456.01美元。

【15︰01】歐洲股市早段普遍向上，德股升0.5%；法股升0.6%；英股跌0.6%。

【14︰48】美股期貨升幅略收窄，道指期貨升73點，報28684點；標指期貨升11點，報3515點；納指期貨升66點，報12058點。

【13︰20】紐約期油、布蘭特期油升0.3%及0.6%。彭博報道，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）宣布，沙特國營石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）在該國北部發現2個新油氣田。

沙特阿美發現兩個新油氣田 已經開始生產

【12︰07】美股期貨造好，道指期貨升152點，報28763點；標指期貨升18點，報3522點；納指期貨升94點，報12086點。

【11︰35】美國聯合航空（United Airlines）宣布，即時永久免除美國境內旅行所有標準經濟艙和高級艙機票的更改費用。從明年1月1日開始，任何美聯航客戶將可免費乘坐飛機當日出發的侯補機位。

【航空告急】美聯航：永久取消更改機票附加費 即時生效

【11︰20】股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）增持日本5大商社伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的股份至略高於5%。

【09︰55】中國餐飲巨頭百勝中國 （美：YUMC） 早前通過香港的上市聆訊，市場消息指百勝中國周二開始於香港招股，並於9月4日定價，9月10日掛牌。

【08︰20】阿里巴巴 （美︰BABA） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請。根據上交所官網顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

【螞蟻IPO】螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」

【08︰10】歡喜傳媒 （01003） 公布，於8月30日與嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）（美︰BILI）訂立認購協議，歡喜傳媒有條件同意向嗶哩嗶哩配售3.47億股新股份，佔經認購事項擴大後的已發行股份總數約9.9%，每股認購價1.48元，相當於上周五日收市價折讓2.63%

【異動股】歡喜傳媒引入B站為戰略投資者持股9.9% 股價升幅收窄至4%

【07︰30】美股上周五上升，道指收復今年失地。美國消費者信心指數勝預期，加上聯儲局貨幣政策偏向鴿派，道指上周五收報28653點，升161點或0.57%；標指和納指齊創收市新高，標指收報3508點，升23點或0.67%；納指收報11695點，升70點或0.6%。

道指上周五升161點港股ADR升74點 紐約期金升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩