【美股市況】道指升幅抹平 納指跌2% Tesla重挫4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔夜下挫，科技股洗倉式急跌，道指瀉807點，納指挫5%。美股期貨今早於亞洲時段仍未止跌，道指期貨跌近100點。美國今晚將公布8月失業率、非農就業數據。市場預期美國8月失業率為9.8%，較7月的10.2%有所回落，至於非農新增職位則預期為135萬個。

焦點新聞︰

【美股跌市】市場轉考慮基本因素 安聯：美股可能再輕易地下跌10%

【美股暴跌】摩根資管：美刺激政策難產觸發美股大跌 料調整後價值及周期股補漲

【美股暴跌】基金Baillie Gifford股災前沽Tesla 曾投資阿里巴巴大賺10倍

【TSLA股價】華爾街睇「跌」多過「升」 Tesla盤前失守400美元關

即市走勢︰

【21︰58】納指跌幅擴至2%，報11223點，Tesla跌逾4%，蘋果3.7%。道指升幅縮至29點。

【21︰55】美國副總統彭斯表示，兩黨就避免政府停擺的方案達成協議，意味著當前談判將專注在新一輪的紓困刺激計劃上。

【21︰48】納指再度轉跌，挫逾1.16%；道指升146點。

【21︰38】美股3大指數轉升，道指升210點，報28503點；標指升0.46%；納指升0.24%。

【21︰30】 道指高開48點，報28341；納指跌0.5%；標指升0.2%。非農數據勝預期，美滙指數升0.36%，報93.06。

【21︰10】道指期貨升逾130點，納指期貨跌0.91%；美滙重上93大關。

【20︰41】美國8月新增非農就職位137.1萬個，勝預期。

【美國經濟】8月非農新增職位137.1萬 失業率8.4% 均勝預期

【19︰53】道指期貨升幅縮至16點；納指期貨跌1.5%；標指期貨跌0.3%。

【18︰32】Tesla盤前跌2%，報399美元。

【17︰30】道期升幅擴大至145點，報28496點；惟納指期貨仍跌0.4%。

【17：03】道指期貨升幅擴大至156點，報28507點；標指期貨升13點，報3474點；納指期貨跌幅收窄至39點，報11761點。

【16：46】油價向上，紐約期油升0.5%，報41.59美元；布蘭特期油升0.3%，報44.22美元。金價向好，現貨金升0.3%，報1936.72美元，紐約期金升0.1%，於1940美元水平。

【16：41】美國的銀行股盤前向上，花旗集團（美︰C）盤前升1.6%，美國銀行（美︰BAC）升1.3%，巴克萊（美︰BCS）升3.6%。

【16：14】Tesla（美︰TSLA）盤前續跌3.3%，報394.5美元，跌穿400元水平；蘋果（美︰AAPL）盤前跌1.3%，報119.29美元。

【16：03】道指期貨倒升91點，報28442點，標指期貨轉升8點，報3469點，納指期貨續跌30點，報11769點。

【15：00】歐股下跌，德股跌0.6%；法股跌0.5%；英股跌0.7%。

【13：50】據外電引述消息指，蘋果（美：AAPL）即將發布新機iPhone 12系列中，僅iPhone 12 Pro Max支持毫米波5G，且只有在美國、南韓及日本版本的iPhone 12 Pro Max機型支持毫米波5G。

【iPhone12】傳只有美日韓版iPhone 12 Pro Max機型支持毫米波5G

【12：03】美股期貨未止跌，道指期貨續跌98點，報28253點；標指期貨跌18點，報3442點；納指期貨跌152點，報11648點。

【11：50】Tesla股價自見502.49美元後大幅回調，若按收市價407美元計算，股價已由高位累跌95美元或19%，接近步入高位跌20%的技術性熊市。

【Tesla股價】Tesla高位累跌19% 隨時有機會「見熊」

【10：55】外媒報道，歐洲多國向科技企業徵收數碼服務稅，為轉嫁相關成本，蘋果（美：AAPL）、Google（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）均上調英國企業客戶收費。

歐洲多國開徵數碼服務稅 亞馬遜、蘋果、Google英國加價2%

【09：40】彭博社報道，軟銀（Softbank，日：9984）正研究合組財團競購TikTok印度業務，並積極尋求當地夥伴。

【TikTok】軟銀傳研究合組財團競購TikTok印度業務

【08：35】百勝中國 （新上市編號：09987） 於香港今日截止招股，彭博引述據知情人士透露，百勝中國計劃定價每股412元，有望集資173億元（22億美元），定價較百勝中國美股（美︰YUMC）收市價55.92美元折讓4.9%。

【新股IPO】百勝中國據悉擬定價412元 較美股收市價折讓4.9%

【08：10】虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）單日跌逾一成，一度跌至近10000美元水平。根據coindesk數據，比特幣最新報10191.76美元，跌10.9%，曾低見10006.66美元。

【虛擬貨幣】比特幣挫一成 曾跌至近10000美元邊緣

道指瀉807點納指瀉5% 港股ADR跌422點

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9月3日（四）市況

美國科技股暴跌，Tesla（美︰TSLA）此前遭最大外部股東Baillie Gifford減持後連跌兩日，環球科技股隨後即見拋售。道指一度瀉1025點，納指重挫5.7%。

經濟數據方面，上周首申失業救濟人數為88.1萬，好過預期，反映勞動市場正在改善。8月ISM服務業PMI為56.9，市場預期為57。

截至今晨4時收市：

資產 最新變幅 最大跌幅 道指 -2.8% -3.5% 標指 -3.5% -4.3% 納指 -5.0% -5.8% 蘋果 -8% -8.3% facebook -3.8% -6.2% AMD -8.5% -9.6% ZOOM -10% -13.4% Tesla -9% -10.1% 阿里巴巴美股 -5.4% -6.0% 京東美股 -5% -8.6% 拼多多美股 -5% -6% 柯達 -9.8% -10.5% 跟誰學 -5.2% -7.3% 嗶哩嗶哩 -7.1% -8.6%

焦點新聞︰

【美股暴跌】百年基金公司Baillie Gifford股災前沽Tesla 曾投資阿里巴巴大賺10倍

【美股收市】科技股爆洗倉潮 道指瀉807點 納指重挫5%

【美股焦點】科技股急跌 恐慌指數曾升至一個半月高

【美國制裁】白宮據報9月20日公布WeChat、TikTok禁令範圍及生效時間

【美股焦點】蔚來汽車：8月交付及訂單歷來最好

【美國經濟】美國8月ISM服務業PMI報56.9 略遜預期

即市走勢︰

【06：32】美股收市後跌勢未止，道指期貨再跌113點，納指期貨再跌1%。亞洲股市開市恐急瀉。

【04：00】道指收市跌807點，收報28292點。標指跌3.5%，收報3455點。納指跌5%，收報11458點。

【03：25】道指暴瀉1025點，報28074點；納指瀉5.7%。特斯拉跌9.6%，即市曾大跌10.12%，股價低見402.1美元，逼近跌破400美元；3日內從歷史新高502.49美元，迅速回落約100美元。蘋果跌7.6%。

【03：06】道指跌950點，報28149點；納指瀉5.5%。特斯拉跌8.9%，蘋果跌7%。

【02︰56】道指跌900點，跌幅3.09%；納指跌621點，跌幅5.16%。美股科技股集體下挫，特斯拉跌8.3%，蘋果跌6.4%，Facebook跌4.4%、微軟跌5.9%，亞馬遜跌超5%。

【01︰35】美股續受壓，納指跌4.75%，報11483點；標指跌3.48%，報3456點；道指跌796點，報28303點。

【00︰36】納指跌幅達4.6%，報11498點；標指跌3%，報3472點；道跌642點，報28456點。

【00︰30】歐股偏軟，法國跌0.4%，德國跌1.4%，英國跌1.5%。

【23︰19】道指跌逾800點；納指跌4.8%。

【23︰10】納指跌4.1%，報11556點。

【22︰47】納指跌勢未止，最新跌3.6%，低見11613點。

【22︰38】納指跌逾3%，報11693點。Tesla跌8%，低見405美元。

【22︰35】道指跌202點，報28897點；納指跌2.8%，報11717點；標指跌1.5%。

【21︰36】Tesla （美︰TSLA）跌7.9%。 其第二大股東Baillie Gifford持股比例已降至4.25%。 陌陌跌7.7%，二季度淨利潤同比下降37.63%。 跟誰學跌3.8%，年內已多次被做空，正配合SEC調查。

【21︰30】道指低開10點，報29090點；標指跌0.5%；納指跌1.4%。

【20︰39】美國上周首申失業救濟人數為88.1萬，好過預期。

【美國經濟】一文看清美國申領失業救濟人數 上周首申人數88萬 好過預期

【19︰47】 油價持續下挫，紐油跌幅擴大至3%，報每桶40.24美元。 布油現跌超2.7%，報43.25美元。

【19︰16】道指期貨跌幅收窄至22點。

【18︰22】道指期貨續跌42點，報29052點。

【17：27】美元走強，金價偏軟，紐約期金最新報1940美元，跌0.2%。

【17︰21】美滙指數最新報92.86，盤中一度突破93，為8月28日以來首次。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，歐元𣾀率對歐洲央行貨幣政策有重要影響，歐洲央行官員對歐元升值感到擔憂，美元兌歐元的下跌可能即將結束。

【16︰47】陌陌科技（美︰MOMO）盤前跌幅擴至9.1%，報18.09美元。

【16︰33】Novavax（美：NVAX）盤前升6.7%，報109.75美元。Novavax新冠候選疫苗臨床1期顯示良好的安全性和反應原性。

【16︰30】陌陌科技（美︰MOMO）盤前跌近2.1%，報19.5美元，陌陌科技第2季度淨利潤按年跌37.6%。

【16︰19】Tesla（美︰TSLA）盤前續跌4.1%，報431美元。日前，Tesla最大外部股東、基金公司Baillie Gifford減持Tesla。按照最新資料，其持股佔Tesla總股本由6.32%，降至不足5%。

【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持 因「投資組合限制」 股價曾暴跌14%

【16︰12】蔚來汽車（美︰NIO）盤前升1.3%，報20.15美元。蔚來汽車公布8月份交付了3,965輛汽車，按年升104.1%，表現歷來最好。

【美股焦點】蔚來汽車：8月交付及訂單歷來最好

【15︰31】道指期貨轉升62點，報29152點；標指期貨升2點，報3581點；納指期貨跌6點，報12405點。

【15︰04】歐洲股市向上，德股早段升1%；法股升近1.2；英股升0.7%。

【12︰01】道指期貨跌16點，報29074點；標指期貨跌4點，報3575點；納指期貨跌29點，報12381點。

【11︰25】百勝中國（美︰YUMC）於本港招股正進行中，彭博引述消息人士指，百勝中國計劃提早結束招股，提前於今日下午5時結束。

【新股IPO】百勝中國IPO反應欠佳 擬提前今日下午6時結束招股

【10︰40】美光科技（美：MU）高層在公司舉辦的BMO全球技術大會中透露，確定自9月14日無法繼續供貨華為。

【華為風暴】美禁令擴至記憶體 美光科技確認9月14日起無法繼續供貨華為

【10︰11】外電引述消息人士報道，特朗普政府正在討論騰訊 （00700） 旗下WeChat和字節跳動旗下TikTok的禁令範圍和生效日期，可能在9月20日前後公開決策細節。

【09︰50】報道指知名對沖基金經理、潘興廣場基金（Pershing Square）舵手阿克曼（Bill Ackman）曾與Airbnb接觸，建議Airbnb借殼上市。惟遭拒絕。

對沖基金名宿阿克曼曾洽購Airbnb Airbnb拒借殼上市

道指升454點港股ADR跌49點 油價跌逾2%

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9月2日（三）市況

歐洲公布的8月核心消費物價指數（CPI）按年升0.4%，遠低過市場預期，市場憧憬更多貨幣寬鬆措施出台，令歐元下跌0.6%，美元則相對上升0.5%，美元回升則拖累金價下跌，現貨金一度跌約30美元，但無阻道指造好。

美國8月份「小非農」ADP新增私人就業職位增加42.8萬個；遠遜市場預期100萬個，惟美股走勢續強。美國7月工廠訂單數據增長6.4%，市場預期為增長6.1%。道指高開近百點後，升幅擴大，納指則一度倒跌，走勢反覆。

美股三大指數尾市發力，道指最多升517點，收報29100點，升454點或1.6%；標指升54點或1.5%，收報3580點。納指升116點或1%，收報12056點。

焦點新聞︰

【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持 因「投資組合限制」 股價暴跌14%

【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元 股價即跌4.7%

【Zoom業績】Zoom季度多賺近33倍再上調全年指引 升41%市值突破1萬億港元

【ZOOM】李嘉誠持股ZOOM市值暴增至858億元 相當於三分一身家

【美股焦點】Spotify股價急瀉逾7% 被批自行審查「右翼」節目

【美股焦點】Macy's網上轉型好過預期資金早段出手追捧 惜納指其後倒跌拖累表現

即市走勢︰

【02︰08】道指收報29100點，升454點或1.6%。標指升54點或1.5%，收報3580點。納指升116點或1%，收報12056點。Tesla一度跌14.7%，收報447.37美元，跌5.8%。ZOOM曾跌10.4%，收報423.56美元，跌7.5%。

【02︰08】道指升幅擴大，最新升292點，報28939點。

【01︰01】道指升257點，報28902點；標指升0.87%；納指升0.26%。

【00︰27】Tesla跌幅收窄至7.3%，報440.55美元。道指升245點；納指再度轉升0.1%。

【23︰46】德國DAX指數收漲2.05%；英國富時100指數收漲幅1.36%；法國CAC40指數上漲1.9%。

【23︰46】Tesla股價一度跌逾14%，其最大外部股東Baillie Gifford減持。

【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持 因「投資組合限制」 股價暴跌14%

【23︰05】中概股普遍下跌，跟誰學跌超17%；網易有道跌超10%；理想汽車、愛奇藝、小鵬汽車、Bilibili跌逾3%；拼多多、蔚來汽車跌逾2%。

【23︰00】道指升228點，標指升0.7%，納指升0.1%。

【22︰00】納指轉跌，蘋果及Tesla下跌，蘋果跌逾3%，Tesla跌逾7%。道指約升140點。

【22︰00】美國7月工廠訂單數據增長6.4%，超預期。

【21︰30】道指高開91點，報28736點；標指升0.47%；納指升0.88%，續創新高。

【20︰35】美國「小非農」ADP新增私人就業職位遜預期，道指升幅收窄至164點，報28786點。

【美國經濟】美國8月ADP新增私人職位42.8萬個 遜預期

【19︰31】比特幣跌逾5%，現報11357美元。

【17︰55】歐股全綫上揚，英股升1.7%；法股升2.4%；德股升2.3%。

【17：30】阿里巴巴（美：BABA）盤前突破300美元。阿里巴巴 （09988） 港股今日收報291.2美元，升2.97%。

【16︰55】道指期貨升幅擴大至205點，報28827點；標指期貨升24點，報3551點；納指期貨升127點，報12440點。

【16︰32】理想汽車（美︰LI）盤前升9.1%，報19.94美元。理想汽車8月交付2711輛，創單月交付量新高。

【16︰19】跟誰學（美︰GSX）盤前挫逾12%，報82.79美元。跟誰學發布了第2季度財報，期內收入按年增367%，達16.5億元人民幣；淨利潤按年增133%，達7271萬元人民幣。

【16︰16】Tesla（美︰TSLA）盤前反彈3.4%，報491美元；蘋果（美︰AAPL）盤前升1.6%，報136.35美元。

【15︰59】美股期貨升幅擴大，道指期貨升142點，報28764點；標指期貨升18點，報3545點；納指期貨升113點，報12426點。

【15︰01】歐洲股市早段向上，德股、英股升0.7%；法股升0.6%。

【12︰04】美股期貨向上，道指期貨升83點，報28705點；標指期貨升10點，報3537點；納指期貨升69點，報12381點。

【12︰00】亞馬遜（Amazon，美：AMZN）宣布，今年預計將在物流、工具、服務、項目以及人才等方面投入180億美元（約1395億港元），協助全球第三方賣家開展業務。

【Amazon】亞馬遜計劃今年投入近1400億協助第三方賣家

【11︰25】據外電引述埃克森美孚一份內部備忘錄指，受油價低迷影響，公司 正在評估上游部門的支出 ， 考慮在石油生產部門 裁員。

【美股焦點】埃克森美孚考慮全球裁員 周一遭剔出道指

【10︰53】外電引述消息指，交友軟件營運商Bumble計劃進行IPO，估值料介乎60億至80億美元，最快明年初上市，惟上市計劃未有最終定案。

【新股IPO】交友APP Bumble擬明年初IPO 料估值至少60億美元

【10︰05】美國總統特朗普重申字節跳動（ByteDance）必須於9月15日前出售TikTok美國業務。另外，外電引述消息人士指，TikTok的核心演算法（algorithm）技術一直視為交易談判的一部分，受中國上周五對出口技術作出新限制影響，現質疑演算法可否作為交易的一部份。

【TikTok拆骨】核心技術出售存疑 TikTok交易或觸礁

【TikTok拆骨】特朗普重申TikTok須9月15日前售美國業務 且美國須獲得補償

道指升215點港股ADR跌31點 紐約期油升0.4%

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9月1日（二）市況

美國8月ISM製造業PMI達56，超出市場預期。受消息刺激，美股早段做好，美滙指數亦重上92關。周二焦點股包括宣布配股的Tesla（美︰TSLA）、業績強勁的Zoom（美︰ZM）及柯達（美：KODK）。

焦點新聞︰

【Zoom業績】Zoom季度多賺近33倍再上調全年指引 早市升45%市值突破一萬億港元

【美股焦點】股市金融怪傑披露買貨 柯達爆炒盤前漲近四成

【美股焦點】Tesla拆細後即宣布配股 涉最多50億美元

【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）

儲局副主席：下一步料轉向討論抗疫救經濟

【美股焦點】沃爾瑪力拓電商業務 推Walmart+會員計劃 似足Amazon Prime

【美股焦點】新能源車受追捧 預先埋伏下一隻Tesla！

即市走勢︰

【05︰00】Zoom升40.8%，收報457.69美元，盤後回落1.2%，報452.98美元。Tesla跌4.7%，收報475.05美元，盤後升1.2%，報480.49美元。

【04︰00】美滙指數低見91.75，收市報92.32。道指收市升215點或0.8%，收報28645點；標指升0.8%，收報3526點；納指升1.4%，收報11939點。

【01︰37】道指升83點，報28513點；標指升0.39%，報3513點；納指升1.17%，報11913點。Zoom（美︰ZM）升4成，報456.39美元；Tesla續跌3.4%，報481.4美元。

【00︰36】道指升71點，報28501點；標指升0.37%，報3513點；納指升1.05%，報11898點。

【23︰16】Tesla跌幅收窄至1.6%，報490.07美元。

【22︰08】美國8月ISM製造業採購經理指數（PMI）為56，遠超過市場預期的54.8，7月份為54.2。8月製造業新訂單指數為67.6，高過7月份的61.5。與此同時，最新公布的7月建築開支按月增長僅得0.1%，差過市場預期的1%。

【美國經濟】美國8月ISM製造業PMI達56 遠勝市場預期

【21︰31】道指高開9點後轉跌，最新挫88點，報28342點；納指升0.68%；標指升0.12%。Tesla跌1.61%，報490.29美元。

【21︰04】道指期貨續跌13點；納指期貨升0.8%；Tesla盤前微跌0.3%。

【20︰20】Tesla宣布配股最多50億美元，盤前升幅縮至不足3%。

【美股焦點】Tesla拆細後即宣布配股 涉最多50億美元

【18︰23】納指期貨續強，漲逾1%，報12237點；標指期貨升0.3%，報3509點；道指期貨跌7點，報28409點。

【17︰15】柯達（ 美︰KODK ）股價盤前暴漲36.29%，報8.15美元。DEShaw在13G報告中披露收購了柯達5.2%的股權，已持有其394萬股股票。

【16︰25】紐約期金曾重上2000美元，最新報1997.6美元，升19美元或近1%。

【16︰16】Zoom（美︰ZM）盤前升24.1%，報403.49美元。

【16︰16】Tesla（美︰TSLA）盤前再升5.4%，報525美元；蘋果（美︰AAPL）盤前升2.1%，報131.74美元。

【16︰05】道指期貨升67點，報28483點，標指期貨升12點，報3511點，納指期貨升100點，報12214點。

【15︰59】美滙指數再次跌穿92水平，報91.86，跌0.3%。

【15︰55】Tesla官網顯示，計劃於美國德州奧斯汀建立一個視頻遊戲、軟件和用戶界面的全新團隊，正在招聘有關電子遊戲工程師、手機軟件工程師、車輛用戶界面工程師、信息娛樂工程師等職位。

【Tesla】Tesla計劃組建視頻遊戲團隊 打造汽車娛樂平台

【15︰33】Tesla行政總裁馬斯克在第二季度的財報會議上表示，Tesla汽車價格仍不夠親民，有必要推出一款價格更低的車型。

【Tesla】Tesla擬推親民平價電動車Model 2

【15︰01】歐洲股市初段個別發展，德股升0.7%；英股跌近0.1%；法股升0.6%。

【14︰48】Tesla股價急飈，造就Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家超越Facebook（美︰FB）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），成為全球第3大富豪。

【富豪身家】Tesla馬斯克身家超Facebook朱克伯格 成全球第3大富豪

【13︰24】外電引述消息指，蘋果要求其供應商今年至少生產7500萬部5G iPhone手機，大致與去年相同，並期望出貨量最高可達到8000萬部。

【iPhone12】預期「在家工作」谷需求 傳蘋果目標出售至少7500萬部iPhone 12

【12︰55】彭博報道，美國汽車公司福特（美︰F）準備北美裁員1000人，預計為公司每年節省6億美元。

【美股焦點】福特計劃北美裁員1000人 寶馬也擬北美裁員應對銷量下滑

【12︰01】美股期貨向好，道指期貨升21點，報28437點；標指期貨升3點，報3502點；納指期貨升43點，報12157點。

【11︰25】中國餐飲巨頭百勝中國 （美︰YUMC；香港新上市編號：09987） 於本港今日起公開招股，百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。外電報道指，百勝中國國際配售獲得足額認購。

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元 國際配售已足額（第四版）

【09︰25】澳洲政府此前擬立法要求Google、Facebook等綫上數碼平台，向澳洲新聞媒體付費。Facebook（美︰FB）揚言，若法例通過，澳洲用戶可能無法在 Facebook 及Instagram 分享本地及國際新聞內容。

【新聞付費】Facebook威脅停澳洲用戶分享新聞功能

【07︰55】視像會議程式Zoom（美︰ZM）季度賺1.857億美元，按年升近33倍，經調整每股盈利92美仙，收入增逾3倍至6.635億美元，Zoom並再上調全年業績指引。Zoom盤後升23.3%，報400.99美元。

【Zoom業績】Zoom季度按年多賺近33倍再上調全年指引 盤後升23%見400美元

道指跌223點港股ADR跌144點 美滙指數一度跌穿92水平

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8月31日（一）市況

美股早段個別發展，蘋果（美︰AAPL）及特斯拉（Tesla 美︰TSLA）分別將股份1拆4及1拆5，另外，道指因應蘋果拆細，加入軟件股Salesforce（美：CRM）、生物科技股安進藥廠（美：AMGN）及工業股Honeywell （美：HON）。同時，剔出埃克森美孚（美：XOM）、輝瑞（美：PFE）及雷神（美：RTX）。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【04︰00】科技股造好，道指收市跌223點，收報28430點；標指跌0.2%，收報3500點；納指升0.7%，收報11775點。

道指新貴Honeywell跌1.7%， Amgen升0.1%，Salesforce升0.6%。

拆細股Tesla升12.6%，收報498.32美元，蘋果升3.4%，收報129.04美元。

【01︰58】道指續跌210點；納指升1%，報11813點。

【00︰31】歐洲股市偏軟，法國跌1.1%，德國跌0.7%。

【23︰52】Tesla升逾7%，報475.6美元。

【23︰52】道指跌幅擴至207點，報28446點；標指跌0.07%；納指升0.55%。

【23︰04】美匯指數進一步走低，迫近跌穿92，暫報92.068。美股走勢則見分化，道指報28503點，跌150點；標指則倒升，報3509點，微彈1點。

【22︰27】道指跌189點，報28464點；標指跌0.15%；納指升0.32%。蘋果升2.7%；Tesla升5.5%。

【21︰30】道指換馬後首個交易日，低開10點，報28643點；蘋果（美︰AAPL）及Tesla（美︰TSLA）股份拆細後，股價分別升2%及跌0.2%；標指持平；納指升0.1%。

【20︰28】道指期貨轉跌1點，報28610點；標指期貨升0.09%；納指期貨升0.14%。

【19︰54】道期升幅收窄至40點，報28651點。

【18︰33】中通快遞盤前漲7%，據外電消息，中通快遞計劃在香港進行20億美元的二次上市。

【新股IPO】中通快遞傳來港第二上市集20億美元 盤前股價曾大升逾1成

【17：50】百勝中國美股（美：YUMC）盤前升半成，較百勝中國港股 （新上市編號：09987） 新股招股上市最高價468元或60.39美元，低1.8%。

【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元 市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）

【16︰13】Aimmune Therapeutics（美︰AIMT）盤前升近1.7倍，報33.5美元。雀巢集團公布，與美國食品過敏專業研究公司Aimmune Therapeutics達成最終協議，雀巢將以每股34.5美元價格收購Aimmune74.4%股份。

【美股焦點】雀巢以每股34.5美元收購美國食物過敏研究公司Aimmune 溢價約1.7倍

【16︰13】蘋果（美︰AAPL）盤前升1.7%，報126.88美元；Tesla（美︰TSLA）盤前升3%，報456.01美元。

【15︰01】歐洲股市早段普遍向上，德股升0.5%；法股升0.6%；英股跌0.6%。

【14︰48】美股期貨升幅略收窄，道指期貨升73點，報28684點；標指期貨升11點，報3515點；納指期貨升66點，報12058點。

【13︰20】紐約期油、布蘭特期油升0.3%及0.6%。彭博報道，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）宣布，沙特國營石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）在該國北部發現2個新油氣田。

沙特阿美發現兩個新油氣田 已經開始生產

【12︰07】美股期貨造好，道指期貨升152點，報28763點；標指期貨升18點，報3522點；納指期貨升94點，報12086點。

【11︰35】美國聯合航空（United Airlines）宣布，即時永久免除美國境內旅行所有標準經濟艙和高級艙機票的更改費用。從明年1月1日開始，任何美聯航客戶將可免費乘坐飛機當日出發的侯補機位。

【航空告急】美聯航：永久取消更改機票附加費 即時生效

【11︰20】股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）增持日本5大商社伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的股份至略高於5%。

【09︰55】中國餐飲巨頭百勝中國 （美：YUMC） 早前通過香港的上市聆訊，市場消息指百勝中國周二開始於香港招股，並於9月4日定價，9月10日掛牌。

【08︰20】阿里巴巴 （美︰BABA） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請。根據上交所官網顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

【螞蟻IPO】螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」

【08︰10】歡喜傳媒 （01003） 公布，於8月30日與嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）（美︰BILI）訂立認購協議，歡喜傳媒有條件同意向嗶哩嗶哩配售3.47億股新股份，佔經認購事項擴大後的已發行股份總數約9.9%，每股認購價1.48元，相當於上周五日收市價折讓2.63%

【異動股】歡喜傳媒引入B站為戰略投資者持股9.9% 股價升幅收窄至4%

【07︰30】美股上周五上升，道指收復今年失地。美國消費者信心指數勝預期，加上聯儲局貨幣政策偏向鴿派，道指上周五收報28653點，升161點或0.57%；標指和納指齊創收市新高，標指收報3508點，升23點或0.67%；納指收報11695點，升70點或0.6%。

道指上周五升161點港股ADR升74點 紐約期金升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩