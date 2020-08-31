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【逆市開店】譚仔年底中環開分店　三哥進軍新加坡市場

商業 12:29 2020/08/31

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譚仔雲南米線將於本年第4季度在中環開設新分店，希望能盡量滿足打工一族的需求。(譚仔雲南米線facebook圖片)

疫情下不少食肆結業，譚仔國際卻宣布，旗下「譚仔雲南米線」（譚仔）計劃於本年底在中環開設新分店，「譚仔三哥米線」（三哥）更率先衝出香港，將於今年底在新加坡開設首間海外店，希望把獨有香港味道推向國際。

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譚仔將於本年第4季度在中環開設新分店，座落於中環華商會所大廈，總面積8,514平方呎，用餐區分2層，提供共超過200座位，希望能盡量滿足打工一族的需求。此外，譚仔亦計劃於年內在深圳開設首間境外店舖。

三哥將於今年第4季在新加坡開設3間海外店，首間店舖座落於大型購物中心勿洛廣場（Bedok Mall），面積 1,270 平方呎，計劃於今年10月底正式開業；並隨後在11月，於唐人街開設第2間及怡豐城（Vivo City）第3間分店，面積分別為2,282平方呎及1,711平方呎。餐牌將保留三哥原創的特色湯底，同時考慮到新加坡當地口味，新店亦會增設特式配餸及小食以供選擇。

譚仔國際行政總裁劉達民表示，對兩個品牌長遠發展充滿信心，適逢租金有所回落，遂決定承租中環地舖開設譚仔，讓譚仔有機會進駐中環核心地段。他又指，現時已紮下了穩固基礎，正是把品牌拓展至海外市場一個合適時機，並會不斷謹慎審視本地及海外開店計劃，期盼令品牌普及化及業務穩健發展取得平衡。

截至2020年9月1日，譚仔及三哥在香港分別擁有65及66間分店。

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責任編輯：朱悅瀅

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