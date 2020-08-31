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【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力

環球社會熱點 12:50 2020/08/31

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【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力

澳洲早前宣布延長香港畢業生和技術員工的簽證5年，以此為香港人提供申請永久居留澳洲的路徑，令移民澳洲成為香港人的熱門話題之一。澳洲政府宣布，即日起會向澳洲新移民提供免費及無限時的英語課程，並會向澳洲新移民考核有關澳洲價值觀，以增加澳洲人民凝聚力。

澳洲政府早前已推出規模達10億澳元的措施，向已成年的澳洲移民提供免費英語課程，每名新移民最多可報讀共510小時課程。

【BNO移民】英國淨移民人數大增 中國印度留學生較多

【移民新加坡】外國人搵工難 政府收緊工作簽證要求

澳洲政府決定改革以上措施，即日向澳洲新移民提供免費及無限時的英語課程，直接其英語水平能應付日常所需。

澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）指，對於部份新移民的英語水平欠佳感憂慮，指英語水平低會令他們較難找到工作、更難融入澳洲社會，並難以參與其民主制度。

【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手

【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理

澳洲有約2,500萬，人口普查數據顯示，自稱英語水平欠佳澳洲人，由2006年的約56萬人，增至2016年的約82萬人。

杜吉指出，按照此趨勢，英語水平欠佳的人可能已接近100萬，其中一半人屬於適齡的勞動人口。

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責任編輯：林嘉莉

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