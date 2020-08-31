【華為手機】郭明錤：最壞情況華為會退出手機市場（第二版）

▲ 郭明錤指出，最好情況為華為市佔率降低，蘋果、Oppo、vivo 與小米長期可望取得華為原有市場，提升市佔率，而最壞情況則是華為退出手機市場。

「最強蘋果分析師」、天風國際分析師郭明錤表示，面對美國的封殺，不論華為能否在9月15日後取得手機零部件，其在手機市場的競爭力與市佔率均將受負面影響，最好情況是市佔率降低，最壞情況為退出手機市場。華為競爭對手小米 （01810） 今日再升6.7%，半日收報24元，成交額42.7億元。

郭明錤指出，最好情況為華為市佔率降低，蘋果、Oppo、vivo 與小米長期可望取得華為原有市場，提升市佔率，而最壞情況則是華為退出手機市場。

另外， 由於華為手機的零部件規格要求與單價較高，故在中國手機市場的市佔份額移轉過程中，即使華為供貨商可取得其他品牌訂單，但收入與盈利仍有下調風險，但料市場份額最終將取得新平衡點，但特定零組件的技術升級趨勢，也將因華為手機競爭力衰退而明顯放緩，因為華為手機對相機、HDI、記憶體與5G晶片的零部件規格與單價要求，明顯高於其他Android競爭對手。作為華為相機部分的關鍵零組件供應商之一的舜宇 （02382） 半日升0.7%，午收119元。

外電：華為將聚焦雲業務求生存

另外，外電報道，華為為應對美國封殺，會聚焦發展雲業務，確保得以繼續生存。報道指，華為主要會向企業出售電腦運算能力及儲存，包括人工智能；在今年1月起，華為將雲部門，提升至同智能手機及電訊設備業務同等重要地位，中國政府亦透過批出公共雲合約，加強支援華為。

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編輯：吳敏芳