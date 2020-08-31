  • 33°C
香港時間 : 2020901日 (二) 13:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國

即市財經 16:29 2020/08/31

分享：

百勝中國9月1日招股，入場費23636元。

新股市場再度興旺，繼農夫山泉 （新上市編號：09633） 後，集資近200億的百勝中國 （新上市編號：09987） 周二（9月1日）接力招股，預計百勝中國於9月10日上市。雖然百勝中國IPO也是市場焦點，不過，有券商認為，由於早前投資者將資金投放在農夫山泉，故百勝中國是次招股預計不及農夫山泉般火爆。

百勝中國招股書重點

    點擊圖片放大
    +4
    +3

信誠證券聯席董事張智威表示，早前投資者將資金投放在農夫山泉，最快要9月7日（下周一）資金才回籠，而百勝中國於9月4日（周五）已經定價，資金「趕唔切」認購下一隻新股，預計百勝中國次認購情況未如農夫山泉般火熱。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，百勝中國招股前夕，查詢百勝中國的投資者不多。他又認為，雖然百勝中國為「中概股」回歸概念，但內需股的受歡迎程度，未如早前京東 （09618） 、網易 （09999） 科網股般受捧。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用新股IPO小工具

相關文章：【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　9月10日上市

相關文章：【新股IPO】百勝中國認購攻略　券商：用現金抽中籤機率高

相關文章：【新股IPO】百勝中國股東架構曝光 螞蟻集團持股幾多？

相關文章：【新股IPO】百勝中國營收超海底撈逾倍 市值不敵海底撈？

 

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮

香港股票 IPO 中國概念股 百勝中國（09987） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 網易（美：NTES）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課　其餘班級9月29日復課
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）