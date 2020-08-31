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【新股IPO】百勝中國IPO快開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國

即市財經 12:17 2020/08/31

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市傳百勝中國於9月1日招股，9月10日掛牌。

新股市場再度興旺，繼農夫山泉 （新上市編號：09633） 後，集資近200億的百勝中國 （新上市編號：09987） 擬於周二（9月1日）接力招股。雖然百勝中國IPO也是市場焦點，不過，有券商認為，由於早前投資者將資金投放在農夫山泉，故百勝中國是次招股預計不及農夫山泉般火爆。

百勝中國招股書重點

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信誠證券聯席董事張智威表示，早前投資者將資金投放在農夫山泉，最快要9月7日（下周一）資金才回籠，而百勝中國於9月4日（周五）已經定價，資金「趕唔切」認購下一隻新股，預計百勝中國次認購情況未如農夫山泉般火熱。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，百勝中國招股前夕，查詢百勝中國的投資者不多。他又認為，雖然百勝中國為「中概股」回歸概念，但內需股的受歡迎程度，未如早前京東 （09618） 、網易 （09999） 科網股般受捧。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用新股IPO小工具

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編輯：謝卓榮

香港股票 IPO 中國概念股 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 網易（美：NTES）
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